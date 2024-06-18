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Белгородские садоводы потеряли до 90% урожая из-за заморозков

Белгородские садоводы потеряли до 90% урожая из-за заморозков

18 июня 2024, 13:13
Фото: Kandinsky
Об этом журналистам Бел.Ру сообщили в областном правительстве. Больше всего пострадали организации, для которых закладка и уход за многолетними насаждениями являются основным видом деятельности.

Весенние заморозки в этом году нанесли существенный удар отрасли АПК Белгородской области. Кроме сельскохозяйственных культур, пострадали и сады. Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, процент потери садоводами урожая в 2024 году составил до 90% в зависимости от местности.

Больше всего пострадали организации, для которых закладка и уход за многолетними насаждениями являются основным видом деятельности. Также ущерб был нанесён многолетним насаждениям яблонь (3149,60 га).

В правительстве отметили, что садоводы понесут затраты на проведение агротехнологических мероприятий по восстановлению и реанимированию многолетних насаждений, а также мероприятий, которые направлены на защиту сада от болезней и вредителей, с целью закладки плодовых почек под урожай 2025 года.

Кроме этого, в настоящее время совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации прорабатывается вопрос о предоставлении мер государственной поддержки пострадавшим в результате заморозков сельскохозяйственным товаропроизводителям .

Всего в 2023 году в регионе собрали 53 691,3 тонн яблок. Прогноз ожидаемого валового сбора яблок в 2024 году с учётом заморозков составляет 6951 тонну.

Из-за заморозков пострадали 74 белгородских производителя плодово-ягодных культур
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#АПК#Правительство#Урожай#Эксклюзив#Садоводы#Минсельхоз#Заморозки#Белгород#Государственная поддержка
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