Белгородские садоводы потеряли до 90% урожая из-за заморозков

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Весенние заморозки в этом году нанесли существенный удар отрасли АПК Белгородской области. Кроме сельскохозяйственных культур, пострадали и сады. Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, процент потери садоводами урожая в 2024 году составил до 90% в зависимости от местности.
Больше всего пострадали организации, для которых закладка и уход за многолетними насаждениями являются основным видом деятельности. Также ущерб был нанесён многолетним насаждениям яблонь (3149,60 га).
В правительстве отметили, что садоводы понесут затраты на проведение агротехнологических мероприятий по восстановлению и реанимированию многолетних насаждений, а также мероприятий, которые направлены на защиту сада от болезней и вредителей, с целью закладки плодовых почек под урожай 2025 года.
Кроме этого, в настоящее время совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации прорабатывается вопрос о предоставлении мер государственной поддержки пострадавшим в результате заморозков сельскохозяйственным товаропроизводителям .
Всего в 2023 году в регионе собрали 53 691,3 тонн яблок. Прогноз ожидаемого валового сбора яблок в 2024 году с учётом заморозков составляет 6951 тонну.