Белгородские садоводы потеряли до 90% урожая из-за заморозков

В правительстве отметили, что садоводы понесут затраты на проведение агротехнологических мероприятий по восстановлению и реанимированию многолетних насаждений, а также мероприятий, которые направлены на защиту сада от болезней и вредителей, с целью закладки плодовых почек под урожай 2025 года.