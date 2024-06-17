В соседнем с Белгородской областью регионе задержали ректора крупного вуза

Дмитрий Ендовицкий возглавляет ВГУ с 2011 года. Он является членом Российского союза ректоров, возглавляет подкомитет Торгово-промышленной палаты региона по финансовому консультированию и аудиту и входит в президиум политсовета Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия». С 17 июня его членство в партии приостановлено.