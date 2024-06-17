В соседнем с Белгородской областью регионе задержали ректора крупного вуза

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Воронеже задержан ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Его подозревают в даче крупной взятки, пишет издание.
В отношении Ендовицкого возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ст. 291 УК РФ). Известно, что в суд подано ходатайство о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дмитрий Ендовицкий возглавляет ВГУ с 2011 года. Он является членом Российского союза ректоров, возглавляет подкомитет Торгово-промышленной палаты региона по финансовому консультированию и аудиту и входит в президиум политсовета Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия». С 17 июня его членство в партии приостановлено.
Telegram-канал Baza пишет, что взятку Ендовицкий якобы передал за докторскую диссертацию его супруги.