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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Дмитрий Ендовицкий

В соседнем с Белгородской областью регионе задержали ректора крупного вуза

17 июня 2024, 12:29
Фото: Андрей Архипов / «Коммерсантъ»
Дмитрий Ендовицкий

Ректор ВГУ задержан по подозрению в даче взятки

Ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий задержан по подозрению в даче крупной взятки. Возбуждено уголовное дело, пишет «УтроNews».
Сюжет
Взятка

В Воронеже задержан ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Его подозревают в даче крупной взятки, пишет издание.

В отношении Ендовицкого возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ст. 291 УК РФ). Известно, что в суд подано ходатайство о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дмитрий Ендовицкий возглавляет ВГУ с 2011 года. Он является членом Российского союза ректоров, возглавляет подкомитет Торгово-промышленной палаты региона по финансовому консультированию и аудиту и входит в президиум политсовета Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия». С 17 июня его членство в партии приостановлено.

Telegram-канал Baza пишет, что взятку Ендовицкий якобы передал за докторскую диссертацию его супруги.

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