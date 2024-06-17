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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В сфере пассажирских перевозок Белгородской области не хватает 30% водителей

В сфере пассажирских перевозок Белгородской области не хватает 30% водителей

17 июня 2024, 09:25
Фото: 1MI
Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров. Он отметил, что за пять месяцев уволились более 150 водителей.

По словам чиновника, всего в транспортной отрасли Белгородской области работает 1553 человека. На сегодня открыто 550 вакансий. В целом сфере пассажирских перевозок не хватает 30% водителей от всего списочного состава.

Всего за пять месяцев уволились более 150 водителей. Из них 136 — это водители автобусов в Белгородской агломерации.

Водитель автобуса стала одной из самых опасных специальностей наряду с сельхозмеханизаторами и строителями, которые работают в приграничье.
Владимир Базаров

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что безопаснее в приграничье не стало, поэтому нужно усиливать меры безопасности: проводить инструктаж водителям, обучать оказанию помощи, поведению во внештатных ситуациях, предоставлять элементы защиты.

30% вакансий — это критический показатель. Нужно готовить предложения в двух направлениях: как с точки зрения возврата людей на рабочие места, так и увеличения более точной кадровой работы в образовательных учреждениях области. На этой неделе хотелось бы собрать первое совещание, услышать предложения. Согласен, что профессия водитель стала опасной. Конечно, от поведения водителя зачастую зависит жизнь десятков людей.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Водители#Кадры#Вакансии#Пассажирские перевозки#Инструктаж#Образовательные учреждения#Белгород#Увольнения
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