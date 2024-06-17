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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

В ОМВД Башкирии проводят проверку после дебоша белгородских детей в лагере

В прокуратуре Башкирии прокомментировали случай с дебошем белгородских детей в лагере

17 июня 2024, 13:41
Фото: 1MI

В ОМВД Башкирии проводят проверку после дебоша белгородских детей в лагере

Доследственную поверку проводят в отделе МВД по Илишевскому району. Об этом Бел.Ру сообщили в прокуратуре республики Башкирии в ответ на официальный запрос.

Как Бел.Ру сообщили в ведомстве, в момент отдыха детей из Белгородской области в лагере «Орлёнок» на территории Илишевского района «имелся факт порчи имущества учреждения».

По данному факту в отделе МВД по Илишевскому району проводят доследственную проверку. Окончательное процессуальное решение ещё не принято.

Кроме того, прокуратура внесла представление главе района, документ рассматривают.

Напомним, что белгородские дети устроили в конце мая погром в башкирском лагере. Так, ребята выбросили матрасы из окон и сломали двери. Позже стало известно, что Башкирии начали расследование инцидента.

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