В прокуратуре Башкирии прокомментировали случай с дебошем белгородских детей в лагере

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Как Бел.Ру сообщили в ведомстве, в момент отдыха детей из Белгородской области в лагере «Орлёнок» на территории Илишевского района «имелся факт порчи имущества учреждения».
По данному факту в отделе МВД по Илишевскому району проводят доследственную проверку. Окончательное процессуальное решение ещё не принято.
Кроме того, прокуратура внесла представление главе района, документ рассматривают.
Напомним, что белгородские дети устроили в конце мая погром в башкирском лагере. Так, ребята выбросили матрасы из окон и сломали двери. Позже стало известно, что Башкирии начали расследование инцидента.