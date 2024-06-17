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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Белгороде на организацию фестиваля для молодёжи потратят 380 тысяч рублей

В Белгородской области проведут фестиваль по самокатному спорту и фиджитал-футболу

17 июня 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде на организацию фестиваля для молодёжи потратят 380 тысяч рублей

Администрация Белгорода разместила на госзакупках лот на организацию и проведение физкультурно-досугового фестиваля для молодёжи. Планируется провести соревнования по самокатному спорту, скейтбордингу, фиджитал-футболу.

Администрация Белгорода разместила закупку на организацию и проведение физкультурно-досугового фестиваля, предусмотренного подпрограммой «Молодёжь — Белому городу». Начальная цена контракта составляет 380 тыс. рублей. В закупке указано, что определение поставщика уже завершено.

В рамках фестиваля планируется провести соревнования среди молодёжи от 14 до 35 лет по самокатному спорту, роллер-спорту, скейтбордингу, фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-гольфу и т. д.

Услугу подрядчик должен исполнить с даты заключения контракта по 31 августа 2024 года.

Согласно документам, подрядчик должен собрать судейскую коллегию, в состав которой должны войти действующие тренеры. Также подрядчику необходимо найти ведущего и звукооператора, организовать работу скорой помощи, предусмотреть поставку воды и чёрного чая. Кроме того, организатор должен предоставить бейджи, медали и грамоты.

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