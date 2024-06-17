В Белгородской области проведут фестиваль по самокатному спорту и фиджитал-футболу

Согласно документам, подрядчик должен собрать судейскую коллегию, в состав которой должны войти действующие тренеры. Также подрядчику необходимо найти ведущего и звукооператора, организовать работу скорой помощи, предусмотреть поставку воды и чёрного чая. Кроме того, организатор должен предоставить бейджи, медали и грамоты.