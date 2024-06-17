Топ-5 пешеходных маршрутов по Белгороду

Маршрут к самому оживленному парку Белгорода лежит через Белгородский арбат. Над созданием этой пешеходной зоны трудились лучшие архитекторы, дизайнеры и флористы, работа которых до сих пор восхищает своим гармоничным переплетением тёплых воспоминаний прошлого и современных решений настоящего. С момента своего появления Арбат стал привлекать внимание многочисленными выставками, ярмарками и фестивалями. Пешеходная зона плавно переходит в облагороженную аллею, через которую можно выйти к одной из главных достопримечательностей города — парку Победы. На его территории расположены детская и спортивная площадки, памятники и арт-объекты, кафе, набережная с летним кинотеатром и роялем, на котором каждый может сыграть свою любимую композицию и порадовать прохожих. Самые лучшие воспоминания об этой прогулке вы сможете сохранить в фотографиях автомата моментальной печати, которые располагаются по всему маршруту.