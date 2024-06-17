Топ-5 пешеходных маршрутов по Белгороду

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Уютные скверы, эстетичные фасады зданий, цветущие аллеи и парки каждый день радуют гостей и жителей города. Предлагаем вашему вниманию самые очаровательные и интересные пешие маршруты по Белгороду.
Маршрут к самому оживленному парку Белгорода лежит через Белгородский арбат. Над созданием этой пешеходной зоны трудились лучшие архитекторы, дизайнеры и флористы, работа которых до сих пор восхищает своим гармоничным переплетением тёплых воспоминаний прошлого и современных решений настоящего. С момента своего появления Арбат стал привлекать внимание многочисленными выставками, ярмарками и фестивалями. Пешеходная зона плавно переходит в облагороженную аллею, через которую можно выйти к одной из главных достопримечательностей города — парку Победы. На его территории расположены детская и спортивная площадки, памятники и арт-объекты, кафе, набережная с летним кинотеатром и роялем, на котором каждый может сыграть свою любимую композицию и порадовать прохожих. Самые лучшие воспоминания об этой прогулке вы сможете сохранить в фотографиях автомата моментальной печати, которые располагаются по всему маршруту.
Маршрут к пляжу «Берега» лежит через множество разнообразных зон. Начинается он от музея-диорамы вдоль реки Везёлка. На протяжении всего пути будет открываться прекрасный вид с набережной, идеально дополняющий отдых в уютных беседках. Любители активного отдыха тоже найдут для себя много интересного — например, несколько площадок для игры в баскетбол и волейбол, столы для игры в теннис и оборудованные тренажёрные комплексы. Маршрут порадует своей чистотой и удивит количеством интересных ландшафтных решений. Набережную и пляж разделяет мост, с которого открывается удивительно красивый вид на Северский Донец. Пляж «Берега» также порадует своим ухоженным видом и максимальным комфортом. Чистый белый песок, удобное расположение душевых и раздевалок, многочисленные детские и спортивные площадки, кафе и места для отдыха создают атмосферу спокойного и беззаботного отдыха.
Идеальный маршрут для вечерней прогулки прямо в центре города. Набережная за спортивным комплексом Светланы Хоркиной это благоустроенная природная зона, прогулка по которой создаёт ощущение удалённости от городского шума. Набережная оборудована местами для отдыха, с которых открывается прекрасный вид на реку Везёлка. По пути маршрута также находится пляжная зона, где в жаркое время года можно удобно расположиться на шезлонге, искупаться в реке и поиграть в волейбол. Вся набережная состоит из переплетения дорожек и мостов, ведущих к одному из символов города — белгородскому льву. По пути маршрута также встретятся детская и спортивная площадки, а также несколько кафе, в которых можно остановиться перекусить или взять кофе с собой.
Пушкинская аллея — одно из любимых пешеходных маршрутов белгородских студентов, так как она соединяет площадь Белгородского технологического университета им. В. Г. Шухова и смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на город. Аллея напоминает уютную рощу в черте города, где обилие деревьев и свежий воздух удачно совмещается с детским городком и спортивными площадками. По пути маршрута можно отметить сразу несколько достопримечательностей. Внутри аллеи располагается скульптурная композиция «Пушкин и Натали», в которую помимо красивой истории вложен и символический смысл. Скульптуру можно считать началом аллеи, а концом её — Пушкинскую библиотеку-музей. На смотровой площадке установлен памятник Князю Владимиру, один из символов города, восхищающий своей красотой и масштабом.
Маршрут по парку Памяти начинается с центральной аллеи, на которой расположились каскад прудов и часовня Почаевской иконы Божией Матери. Сам парк — это большой цветущий сквер, где в тёплое время года можно насладиться прекрасными пейзажами. На территории парка установлено несколько мемориалов в память о героях Великой Отечественной войны. Размеренный темп прогулки можно разбавить активным отдыхом. В парке установили многофункциональную площадку для детей и взрослых, разделённую на спортивную и игровую зону. Комфортно здесь будет и четвероногим любимцам, на территории парка расположена специальная площадка для выгула и дрессировки собак.