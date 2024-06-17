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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Семь районов Белгородской области попали под удар ВСУ

Стал известен масштаб разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область

17 июня 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney

Семь районов Белгородской области попали под удар ВСУ

Повреждены частные дома, надворные постройки и автомобили. Среди мирных жителей раненых нет. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

16 июня в Белгородском районе под удар попали четыре населённых пункта: Журавлёвка, Октябрьский, Красный Хутор и Щетиновка. Во время трёх обстрелов ВСУ выпустили 55 боеприпасов. Ещё три беспилотника сбила система ПВО. Повреждены частный дом, машина, надворная постройка и административное здание.

По Борисовскому району ВСУ выпустили семь боеприпасов. Под атаку попали сёла Богун-Городок и Цаповка. Обошлось без последствий.

В Валуйском горокруге украинский БПЛА атаковал посёлок Уразово. Также обошлось без разрушений.

Три снаряда ВСУ выпустили по хутору Старый в Волоконовском районе. Никто не пострадал, разрушений нет.

Шесть населённых пунктов попали под удар в Грайворонском горокруге. ВСУ атаковали территорию с помощью 32 боеприпасов и 18 беспилотников. Под атаку попали Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Глотово, Головчино, Дроновка и Козинка. Повреждены многоэтажка, пять машин и линии газо- и электроснабжения.

Ещё один беспилотник ударил по селу Вязовое в Краснояружском районе. В частном доме выбило окна.

11 боеприпасов и четыре БПЛА ВСУ выпустили по Шебекино, Мурому, Вознесеновке, Марьино и Мухину в Шебекинском горокруге. В Шебекино посекло кабину грузовика, а в Муроме — кровлю администрации.

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