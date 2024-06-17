Стал известен масштаб разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область

Шесть населённых пунктов попали под удар в Грайворонском горокруге. ВСУ атаковали территорию с помощью 32 боеприпасов и 18 беспилотников. Под атаку попали Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Глотово, Головчино, Дроновка и Козинка. Повреждены многоэтажка, пять машин и линии газо- и электроснабжения.