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Смерч рядом с Белгородской областью попал на видео

Смерч рядом с Белгородской областью попал на видео

17 июня 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
Накануне в регионе разбушевалась стихия. В соседнем с Белгородской областью регионе местные жители сняли на видео смерч. Видео публикует Telegram-канал «Ок! Старый Оскол».

Вчера, 17 июня, Белгородскую область и соседние регионы накрыла непогода. На кадры очевидцев даже попал смерч в поле в посёлке Горшечное Курской области.

Напомним, что Белгород вчера превратился в Венецию. Город накрыли ливни. В областном центре затопило парк Победы, проспект Богдана Хмельницкого, улицу Попова, Садовую, участок возле ТЦ «Мега Гринн» и т. д. На Корочанской из-за сильного дождя оборвался электропровод. Городские аварийные бригады проводили работы по откачиванию воды.

Смерч
Видео: Telegram-канал «Ок! Старый Оскол»
Белгород не справляется со стихией: теперь город похож на Венецию
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#Алина Харина#Видео#Общество#Белгородская область#Курская область#Дожди#Непогода#Белгород#Смерч
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