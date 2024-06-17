Смерч рядом с Белгородской областью попал на видео

Напомним, что Белгород вчера превратился в Венецию. Город накрыли ливни. В областном центре затопило парк Победы, проспект Богдана Хмельницкого, улицу Попова, Садовую, участок возле ТЦ «Мега Гринн» и т. д. На Корочанской из-за сильного дождя оборвался электропровод. Городские аварийные бригады проводили работы по откачиванию воды.