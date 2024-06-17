С Белоблводоканала требуют 3,4 млн рублей за негативное воздействие на природу

Напомним, что ранее ФАС признал, что «Белоблводоканал» применял повышенный тариф за излишний расход воды. А в мае 2024 года «Белоблводоканал» не смог обжаловать решение суда о привлечении к ответственности должностных лиц за сброс канализационных вод на участок для сельского хозяйства в Разумном.