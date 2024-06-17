С Белоблводоканала требуют 3,4 млн рублей за негативное воздействие на природу

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГУП «Белоблводоканал» о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 3,4 млн рублей.
Из них: плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух — 15 тысяч рублей, плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты — 2,5 млн рублей, плата за размещение отходов производства — 451 тысяча рублей и пени в размере 413 тысяч рублей.
Исковое заявление суд принял в производство и назначил первое заседание на 8 июля 2024 года.
Напомним, что ранее ФАС признал, что «Белоблводоканал» применял повышенный тариф за излишний расход воды. А в мае 2024 года «Белоблводоканал» не смог обжаловать решение суда о привлечении к ответственности должностных лиц за сброс канализационных вод на участок для сельского хозяйства в Разумном.