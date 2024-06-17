Премьеру исторической оперы «Белгородский полк. Засечная черта» представили в регионе

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Филармония и Ассоциация дирижёров профессиональных оркестров народных инструментов представили оперу «Белгородский полк. Засечная черта». В ней приняли участие 105 артистов филармонии и приглашённых солистов.
Оперную партитуру начали писать ещё в 2009 году, но завершили работу только недавно. Премьера состоялась в Центре культуры и развития «Юбилейный» в городе Бирюче.
Руководство филармонии планировало провести премьеру в необычном формате — под открытым небом (open air). Однако из-за сложившейся оперативной обстановки это стало невозможным. Премьера переместилась в закрытый зал, но с постановкой также можно ознакомиться через онлайн-трансляцию.
Героическая опера в трёх действиях написана белгородскими композиторами Николаем Бирюковым и Еленой Латыш-Бирюковой. Вместе с историком и краеведом Виктором Овчинниковым авторы обратились к подлинным фактам истории Белгородского полка: его формированию в XVII веке и участию в войнах с Польшей, Турцией, крымских и азовских походах Петра I, а также в Полтавском сражении.
В основе либретто — реальные исторические события и личности. Сюжет разворачивается вокруг одного дня из жизни большого Белгородского полка перед Полтавской битвой. В постановке переплетаются государственные дела, духовная жизнь народа, судьбы известных людей и простых граждан. Зрители увидят героические поступки и предательства, подвиги и трагедии, любовь и смерть.
Музыка оперы написана в традиционном стиле, но есть и интересные особенности. Например, пению певцов и хора аккомпанирует оркестр народных инструментов, а не симфонический, как это обычно бывает в подобных жанрах. Партитуру к нему написал Сергей Бодяков. Тембры балалаек и домр контрастируют со звучанием органа, который символизирует западный мир.
Пётр Татарицкий, известный своими героическими постановками, воплотил в спектакле тему лирического чувства, общечеловеческой любви и философского обращения к тем, кто вершит судьбы.