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Премьера оперы «Белгородский полк. Засечная черта»

Премьеру исторической оперы «Белгородский полк. Засечная черта» представили в регионе

17 июня 2024, 08:04
Фото: министерство культуры Белгородской области
Премьера оперы «Белгородский полк. Засечная черта»
Она посвящена одному дню из жизни большого Белгородского полка перед Полтавской битвой. Премьеру представили артисты филармонии и Ассоциация дирижёров профессиональных оркестров народных инструментов, сообщили в региональном минкультуры.

Филармония и Ассоциация дирижёров профессиональных оркестров народных инструментов представили оперу «Белгородский полк. Засечная черта». В ней приняли участие 105 артистов филармонии и приглашённых солистов.

Оперную партитуру начали писать ещё в 2009 году, но завершили работу только недавно. Премьера состоялась в Центре культуры и развития «Юбилейный» в городе Бирюче.

Руководство филармонии планировало провести премьеру в необычном формате — под открытым небом (open air). Однако из-за сложившейся оперативной обстановки это стало невозможным. Премьера переместилась в закрытый зал, но с постановкой также можно ознакомиться через онлайн-трансляцию.

Героическая опера в трёх действиях написана белгородскими композиторами Николаем Бирюковым и Еленой Латыш-Бирюковой. Вместе с историком и краеведом Виктором Овчинниковым авторы обратились к подлинным фактам истории Белгородского полка: его формированию в XVII веке и участию в войнах с Польшей, Турцией, крымских и азовских походах Петра I, а также в Полтавском сражении.

В основе либретто — реальные исторические события и личности. Сюжет разворачивается вокруг одного дня из жизни большого Белгородского полка перед Полтавской битвой. В постановке переплетаются государственные дела, духовная жизнь народа, судьбы известных людей и простых граждан. Зрители увидят героические поступки и предательства, подвиги и трагедии, любовь и смерть.

Музыка оперы написана в традиционном стиле, но есть и интересные особенности. Например, пению певцов и хора аккомпанирует оркестр народных инструментов, а не симфонический, как это обычно бывает в подобных жанрах. Партитуру к нему написал Сергей Бодяков. Тембры балалаек и домр контрастируют со звучанием органа, который символизирует западный мир.

Пётр Татарицкий, известный своими героическими постановками, воплотил в спектакле тему лирического чувства, общечеловеческой любви и философского обращения к тем, кто вершит судьбы.

Премьера оперы «Белгородский полк. Засечная черта»Премьера оперы «Белгородский полк. Засечная черта»
Премьера оперы «Белгородский полк. Засечная черта»Премьера оперы «Белгородский полк. Засечная черта»
Премьера оперы «Белгородский полк. Засечная черта»Премьера оперы «Белгородский полк. Засечная черта»
Премьера оперы «Белгородский полк. Засечная черта»
Фото: министерство культуры Белгородской области
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