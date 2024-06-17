Премьеру исторической оперы «Белгородский полк. Засечная черта» представили в регионе

Музыка оперы написана в традиционном стиле, но есть и интересные особенности. Например, пению певцов и хора аккомпанирует оркестр народных инструментов, а не симфонический, как это обычно бывает в подобных жанрах. Партитуру к нему написал Сергей Бодяков. Тембры балалаек и домр контрастируют со звучанием органа, который символизирует западный мир.