Пассажиров в белгородских автобусах стало намного меньше, чем в начале 2023 года

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
По данным Базарова, на территории Белгородской области автобусные перевозки осуществляют 66 транспортных предприятий — это 26 юрлиц и 40 индивидуальных предпринимателей. Объём перевезённых пассажиров по области за пять месяцев составил 33 млн человек, это на 13% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В ЦФО по этому показателю Белгородская область переместилась со второго места на четвёртое. То есть, количество перевезённых пассажиров уменьшается. Как отметил чиновник, это объяснимо.
Всего в транспортной отрасли региона работает 1553 человека. Открыто 550 вакансий. Базаров отметил, что за пять месяцев уволились более 150 водителей. При этом средняя зарплата в этом году в отрасли составила чуть более 62 тысяч рублей.