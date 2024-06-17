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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Пассажиров в белгородских автобусах стало намного меньше, чем в начале 2023 года

Пассажиров в белгородских автобусах стало намного меньше, чем в начале 2023 года

17 июня 2024, 08:15
Фото: 1MI
Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров. Ранее Белгородская область занимала по данному показателю в ЦФО второе место.

По данным Базарова, на территории Белгородской области автобусные перевозки осуществляют 66 транспортных предприятий — это 26 юрлиц и 40 индивидуальных предпринимателей. Объём перевезённых пассажиров по области за пять месяцев составил 33 млн человек, это на 13% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В ЦФО по этому показателю Белгородская область переместилась со второго места на четвёртое. То есть, количество перевезённых пассажиров уменьшается. Как отметил чиновник, это объяснимо.

Всего в транспортной отрасли региона работает 1553 человека. Открыто 550 вакансий. Базаров отметил, что за пять месяцев уволились более 150 водителей. При этом средняя зарплата в этом году в отрасли составила чуть более 62 тысяч рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Зарплата#Трудоустройство#Пассажиры#Автобусы#Перевозки#Белгород#Белгородчина
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