Новой целью ВСУ стали транспортные средства в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Сегодня, 17 июня, КамАЗ и два комбайна в селе Головчино Грайворонского городского округа подверглись атаке с помощью FPV-дрона.
Пострадавших нет, но транспортные средства получили повреждения. Так, во всех авто пострадало остекление, а у одного и второго комбайна посечены радиатор и кабина соответственно.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, что это уже третья атака Грайворонского округа за сутки. Ранее под огнём ВСУ оказались село Козинка и Глотово. Повреждения получили кровля одного МКД, четыре авто и несколько линий электропередач, из-за чего без света остались пять населённых пунктов.
Позже пострадало село Гора-Подол: там пострадали трое мирных жителей. Две женщины и один мужчина самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Также повреждения получили два МКД, пять частных домов, соцобъект и административное здание.