Новой целью ВСУ стали транспортные средства в белгородском приграничье

Напомним, что это уже третья атака Грайворонского округа за сутки. Ранее под огнём ВСУ оказались село Козинка и Глотово. Повреждения получили кровля одного МКД, четыре авто и несколько линий электропередач, из-за чего без света остались пять населённых пунктов.