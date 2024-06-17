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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

ВСУ атаковали в белгородском приграничье КамАЗ и два комбайна

Новой целью ВСУ стали транспортные средства в белгородском приграничье

17 июня 2024, 16:01
Фото: 1MI

ВСУ атаковали в белгородском приграничье КамАЗ и два комбайна

Под огнём ВСУ оказалось село Грайворонского округа. Пострадавших нет, но повреждения получили КамАЗ и два комбайна. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 17 июня, КамАЗ и два комбайна в селе Головчино Грайворонского городского округа подверглись атаке с помощью FPV-дрона.

Пострадавших нет, но транспортные средства получили повреждения. Так, во всех авто пострадало остекление, а у одного и второго комбайна посечены радиатор и кабина соответственно.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, что это уже третья атака Грайворонского округа за сутки. Ранее под огнём ВСУ оказались село Козинка и Глотово. Повреждения получили кровля одного МКД, четыре авто и несколько линий электропередач, из-за чего без света остались пять населённых пунктов.

Позже пострадало село Гора-Подол: там пострадали трое мирных жителей. Две женщины и один мужчина самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Также повреждения получили два МКД, пять частных домов, соцобъект и административное здание.

Трое мирных жителей пострадали от обстрела в Белгородской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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