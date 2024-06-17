Noize MC* вышел на концерт в Валенсии в футболке с символикой украинского нацбата

Российские общественники требуют внести Noize MC* в список террористов и экстремистов после недавнего концерта. Исполнитель вышел на сцену в футболке с символикой «Азова»**. Кроме того, активисты требуют возбудить уголовное дело по статье за оправдание терроризма 205.2 УК РФ.