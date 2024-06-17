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Posted 17 июня, 12:14

Published 17 июня, 12:14

Modified 17 июня, 12:35

Updated 17 июня, 12:35

Noize MC* требуют внести в список террористов и экстремистов

Noize MC* вышел на концерт в Валенсии в футболке с символикой украинского нацбата

17 июня 2024, 12:14
Фото: 1MI

Noize MC* требуют внести в список террористов и экстремистов

Сюжет
Новости Белгорода
Музыкант вышел на сцену в футболке с изображением символики «Азова»**. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.

Российские общественники требуют внести Noize MC* в список террористов и экстремистов после недавнего концерта. Исполнитель вышел на сцену в футболке с символикой «Азова»**. Кроме того, активисты требуют возбудить уголовное дело по статье за оправдание терроризма 205.2 УК РФ.

Активисты уже направили обращение к главе Следственного комитета РФ и генпрокурору.

«Данный исполнитель в очередной раз доказал, что он не против бомбёжек Белгорода, уроженцем которого он является», — цитирует канал председателя движения Сергея Зайцева.

*признан иноагентом на территории РФ 

** террористическая организация, запрещённая в России

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