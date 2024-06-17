Из-за ливня в ДТП под Белгородом погибли три человека, включая годовалую девочку

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Published Сегодня, 16:41
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В Белгородской области полиция расследует ДТП, в котором погибли три человека. Авария произошла сегодня, 17 июня, около 17:00 в Ровеньском районе на 133 км дороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. Во время ливня на дороге столкнулись автомобили ВАЗ—21093, управляемый водителем 1991 года рождения, и «Лада Ларгус», управляемый водителем 1960 года рождения.
Водитель ВАЗа, его жена и их годовалая дочь умерли на месте происшествия. Два других ребёнка, мальчик и девочка 2018 и 2019 годов рождения, были госпитализированы. Водитель «Ларгуса» также получил медицинскую помощь. В его машине не было пассажиров.
На месте аварии работает следственная группа, которая выясняет причины и обстоятельства происшествия. Сотрудники ДПС регулируют движение вокруг места аварии.