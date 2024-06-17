Из-за ливня в ДТП под Белгородом погибли три человека, включая годовалую девочку

Водитель ВАЗа, его жена и их годовалая дочь умерли на месте происшествия. Два других ребёнка, мальчик и девочка 2018 и 2019 годов рождения, были госпитализированы. Водитель «Ларгуса» также получил медицинскую помощь. В его машине не было пассажиров.