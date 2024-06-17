bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня, 07:09

Published 17 июня, 07:09

Modified 17 июня, 07:11

Updated 17 июня, 07:11

Из пострадавшего дома в Шебекино вещи вывезут до конца недели

Из пострадавшего дома в Шебекино вещи вывезут до конца недели

17 июня 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Обстрел
На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили судьбу вещей, которые остались в части дома под снос. Автомобили жильцов также установили.

На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили судьбу имущества жильцов дома на Железнодорожной в Шебекино.14 июня в многоквартирный дом попал снаряд, часть подъезда обвалилась.

Глава шебекинской администрации Владимир Жданов рассказал, что уже из 20 квартир вывезли личные вещи жителей.

С каждым собственников созвонились и назначили время проведения работ. Кто не сможет присутствовать лично, пока из его квартиры вывозят вещи, будут вывозить под расписки и оставлять на хранение. Работы по вывозу вещей завершат к концу недели.

Вопрос с автомобилями тоже решён. Штаб, в которой можно обратиться с любым вопросом по теме, работает с 8:00 до 21:00.

Корреспондент, снимавший сюжет об обстрелах Шебекино, погиб при атаке дронов
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Шебекино рассказала, как пыталась найти соседку из обрушившегося подъездаМКД в Шебекино, Егора Глазунова, пиво и истории из жизни обсуждали сегодня белгородцыПродуктовые наборы и жильё смогут получить пострадавшие при обрушении МКД в Шебекино
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Дом#Пострадавшие#Шебекино#Многоквартирный дом#Пострадавший#Жильцы#Обстрел#Вещи#Разрушения#Обрушение дома в Шебекино 14 июня
Подпишитесь
Популярное