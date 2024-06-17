Из пострадавшего дома в Шебекино вещи вывезут до конца недели

Posted 17 июня, 07:09
Published 17 июня, 07:09
Modified 17 июня, 07:11
Updated 17 июня, 07:11
На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили судьбу имущества жильцов дома на Железнодорожной в Шебекино.14 июня в многоквартирный дом попал снаряд, часть подъезда обвалилась.
Глава шебекинской администрации Владимир Жданов рассказал, что уже из 20 квартир вывезли личные вещи жителей.
С каждым собственников созвонились и назначили время проведения работ. Кто не сможет присутствовать лично, пока из его квартиры вывозят вещи, будут вывозить под расписки и оставлять на хранение. Работы по вывозу вещей завершат к концу недели.
Вопрос с автомобилями тоже решён. Штаб, в которой можно обратиться с любым вопросом по теме, работает с 8:00 до 21:00.