ИИ способствует расширению возможностей применения экзоскелета в жизни людей

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Как сообщает newkhakasiya.online, инженеры установили, что роботизированные экзоскелеты, которые по сути являются механическими поддерживающими костюмами, способны помочь в решении этого вопроса. Экзоскелеты, или «экзокостюмы», крепятся к телу человека для обеспечения дополнительной поддержки и мощности. Они функционируют благодаря двигателям или другим источникам энергии, помогая людям с ограниченной подвижностью обрести большую устойчивость и силу для активного перемещения. Но пока такая технология подходит далеко не всем, кто в ней нуждается.
На недоступность экзоскелетов влияет их стоимость, а также трудности в их настройке и обучении. Люди-испытатели длительное время работают с такими устройствами, чтобы они выступали в роли эффективной поддержки будущих пользователей. Чтобы повысить действенность процесса обучения, решено было тестировать экзоскелеты с помощью искусственного интеллекта. Данный метод помогает производить обучение экзоскелетов благодаря компьютерному моделированию, чтобы снизить количество необходимых для дальнейшей эксплуатации реальных испытаний.
Исследователи уже задействовали ИИ для обучения экзоскелета бедра, который должен помогать передвижению. После обучения в виртуальной симуляции возможности использования экзоскелета оценили на реальных испытуемых, и было выявлено, что он помог уменьшить метаболическую энергию, которая расходуется на ходьбу, на 24,4% по сравнению с контрольной группой. А энергия, затрачиваемая на бег и лазание, снизилась на 13,1% и 15,4% соответственно.
Результаты испытаний показывают, что применение ИИ для обучения экзоскелетов способно сделать их максимально доступными и эффективными для пользователей с ограниченными возможностями передвижения. В скором времени данный подход планируется задействовать и в обучении других видов экзоскелетов, например устройств для коленей и голеностопных суставов, что поможет их адаптировать под конкретные нужды пользователей.