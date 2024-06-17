ИИ способствует расширению возможностей применения экзоскелета в жизни людей

Как сообщает newkhakasiya.online, инженеры установили, что роботизированные экзоскелеты, которые по сути являются механическими поддерживающими костюмами, способны помочь в решении этого вопроса. Экзоскелеты, или «экзокостюмы», крепятся к телу человека для обеспечения дополнительной поддержки и мощности. Они функционируют благодаря двигателям или другим источникам энергии, помогая людям с ограниченной подвижностью обрести большую устойчивость и силу для активного перемещения. Но пока такая технология подходит далеко не всем, кто в ней нуждается.