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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

В Белгороде продают скандально известный ресторан

«Хозяин вернулся в тюрьму»: скандальный ресторан «По понятиям» в Белгороде продают

17 июня 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде продают скандально известный ресторан

Скандальный «Ресторан по понятиям» в центре Белгорода продают. Почему так получилось и за сколько можно купить «легенду» — ответы в материале Бел.Ру.

Скандальный «Ресторан по понятиям» в центре Белгорода продают. В марте 2023 года ресторан открыл свои двери, но концепция и оформление точки питания понравились не всем. Фото с вывеской быстро распространилось по Сети, и белгородцы возмутились.

Общественное давление было сильнее, и авторы решили спрятать вывеску. Позже на логотипе осталось только слово «ресторан» и колючая проволока.

Как пишет владелец в объявлении, продаёт он ресторан из-за смены деятельности. «Хозяин вернулся в тюрьму)) шутка!» - иронизирует автор объявления. Сотрудники готовы работать и дальше, а сам ресторан уже налажен и «только ленивый уйдёт в ноль».

Продают такой общепит за 1 млн 466 тысяч 666 рублей.

Фото: «Авито»
В Белгороде открыли ресторан «По понятиям», но вывеску быстро спрятали
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#Алёна Мальцева#Тюрьма#Продажа#Новости Белгорода#Ресторан#Объявление#Оформление#Белгород
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