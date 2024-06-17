«Хозяин вернулся в тюрьму»: скандальный ресторан «По понятиям» в Белгороде продают

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Скандальный «Ресторан по понятиям» в центре Белгорода продают. В марте 2023 года ресторан открыл свои двери, но концепция и оформление точки питания понравились не всем. Фото с вывеской быстро распространилось по Сети, и белгородцы возмутились.
Общественное давление было сильнее, и авторы решили спрятать вывеску. Позже на логотипе осталось только слово «ресторан» и колючая проволока.
Как пишет владелец в объявлении, продаёт он ресторан из-за смены деятельности. «Хозяин вернулся в тюрьму)) шутка!» - иронизирует автор объявления. Сотрудники готовы работать и дальше, а сам ресторан уже налажен и «только ленивый уйдёт в ноль».
Продают такой общепит за 1 млн 466 тысяч 666 рублей.