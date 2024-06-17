Гладков: Признание жалобы необоснованной — это нежелание чиновников работать

Гладков объяснил, что к властям обращается меньше 10% тех, у кого есть проблема, поэтому если «мы говорим, что это необоснованная жалоба — значит, мы просто не хотим заниматься или не хотим заниматься сложным вопросом, с которым приходит к нам человек», — считает губернатор.