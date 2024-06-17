Гладков: Признание жалобы необоснованной — это нежелание чиновников работать

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
17 июня 2024 года прошло очередное оперативное совещание правительства Белгородской области. Вячеслав Гладков заявил, что из лексикона чиновников должно исчезнуть понятие «необоснованная жалоба».
Со слов Гладкова, не всегда люди обращаются к властям с чёткой просьбой и проблемой. Иногда им это не даёт сделать эмоциональное состояние. Чиновникам стоит не признавать такие жалобы «необоснованными», а попробовать понять граждан по-человечески.
«Необоснованных жалоб не бывает. Человек не всегда, из-за своего эмоционального состояния, может правильно сформулировать вопрос. Задача руководителя любого уровня — войти в эмоциональное состояние», — рассказал глава правительства.
Гладков объяснил, что к властям обращается меньше 10% тех, у кого есть проблема, поэтому если «мы говорим, что это необоснованная жалоба — значит, мы просто не хотим заниматься или не хотим заниматься сложным вопросом, с которым приходит к нам человек», — считает губернатор.