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Published Сегодня, 08:37

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Гладков: Признание жалобы необоснованной — это нежелание чиновников работать

Гладков: Признание жалобы необоснованной — это нежелание чиновников работать

17 июня 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Вячеслав Гладков объяснил, почему понятие «необоснованная жалоба» должно исчезнуть из лексикона белгородских чиновников. Губернатор считает, что это просто нежелание работать.
Сюжет
Работа

17 июня 2024 года прошло очередное оперативное совещание правительства Белгородской области. Вячеслав Гладков заявил, что из лексикона чиновников должно исчезнуть понятие «необоснованная жалоба».

Со слов Гладкова, не всегда люди обращаются к властям с чёткой просьбой и проблемой. Иногда им это не даёт сделать эмоциональное состояние. Чиновникам стоит не признавать такие жалобы «необоснованными», а попробовать понять граждан по-человечески.

«Необоснованных жалоб не бывает. Человек не всегда, из-за своего эмоционального состояния, может правильно сформулировать вопрос. Задача руководителя любого уровня — войти в эмоциональное состояние», — рассказал глава правительства.

Гладков объяснил, что к властям обращается меньше 10% тех, у кого есть проблема, поэтому если «мы говорим, что это необоснованная жалоба — значит, мы просто не хотим заниматься или не хотим заниматься сложным вопросом, с которым приходит к нам человек», — считает губернатор.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Правительство#Работа#Чиновники#Жалобы#Вячеслав Гладков
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