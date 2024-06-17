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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Белгородские водители автобусов в среднем начали зарабатывать на 10 тысяч руб. больше

Белгородские водители автобусов в среднем начали зарабатывать на 10 тысяч руб. больше

17 июня 2024, 10:05
Фото: 1MI
В регионе за год увеличилась средняя зарплата водителей, которые заняты в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщил заместитель главы региона Владимир Базаров.

По словам чиновника, в этом году средняя зарплата белгородских водителей в транспортной отрасли составляет чуть более 62 тысяч рублей. В прошлом году сумма достигала порядка 50 млн рублей.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что рост заработной платы «огромный». А люди, которые имеют несколько категорий, становятся очень востребованными на рынке труда.

При этом за последние пять месяцев уволились более 150 водителей. Большинство из них работали в Белгородской агломерации. Сегодня в сфере пассажирских перевозок не хватает 30% водителей от всего списочного состава.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Зарплата#Водители#Пассажирские перевозки#Белгород#Увольнения#Белгородская агломерация
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