Белгородские водители автобусов в среднем начали зарабатывать на 10 тысяч руб. больше

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
По словам чиновника, в этом году средняя зарплата белгородских водителей в транспортной отрасли составляет чуть более 62 тысяч рублей. В прошлом году сумма достигала порядка 50 млн рублей.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что рост заработной платы «огромный». А люди, которые имеют несколько категорий, становятся очень востребованными на рынке труда.
При этом за последние пять месяцев уволились более 150 водителей. Большинство из них работали в Белгородской агломерации. Сегодня в сфере пассажирских перевозок не хватает 30% водителей от всего списочного состава.