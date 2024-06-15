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Происшествия

В Валуйском ГО белгородца привлекли к ответственности из-за смерти рабочего

15 июня 2024, 15:30
Фото: Kandinsky
Происшествия
Прокуратура Валуйского горокруга привлекла к ответственности машиниста крана из-за несоблюдение безопасности на объекте строительства, что привело к падению балки на одного из рабочих. Мужчина скончался на месте из-за полученных травм.
Сюжет
Суд

Согласно информации на сайте прокуратуры Белгородской области, за нарушение законодательства об охране труда в Валуйском горокруге привлекли к ответственности 63-летнего машиниста автомобильного крана.

Из расследования суда стало известно, что в сентябре 2022 года подсудимый, выполняя обязанности оператора автокрана, не соблюдая правила закона о безопасности труда, допустил падение балки на рабочего, что привело того к немедленной гибели.

Районная прокуратура поддержала обвинение в адрес жителя Белгорода, который совершил преступление в виде нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к непреднамеренной гибели человека.

«С учётом мнения государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — указала прокуратура.

Также ещё в конце марта к ответственности привлекли виновного в гибели рабочего Яковлевского ГОКа. 20 марта завершилось расследование гибели бурильщика шпуров. Он погиб из-за обрушения горной массы с незакреплённого борта очистной заходки, когда занимался подключением водяного шланга к самоходной буровой установке.

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