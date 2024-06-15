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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Происшествия

Сотрудники студии в Старом Осколе страдают от мужчины, кидающегося и кричащего на них

15 июня 2024, 16:23
Фото: Kandinsky
Происшествия
Под окнами студии в микрорайоне Лесной Старого Оскола поселился некий мужчина, который пугает людей и вызывает беспокойство у местных жителей и сотрудников. Также старооскольцы указали, что правоохранительные органы не оказали помощи.

Подписчики Telegram-канала «Старый Оскол Новости» рассказали медиа, что под балконами домов недалеко от студии в микрорайоне Лесной Старого Оскола с 5 июня поселился некий мужчина. Он пугает людей, однако правоохранительные органы, сотрудников которых вызывали старооскольцы, работающие в студии, ничем не помогли.

«Человеку нужна помощь! Обитает около студии в м-н Лесной 15. С 5 июня поселился под балконами. Кричит, кидается на работников студии, речь у него невнятная. Правоохранительные органы с ним общались, но он и по сей день находится под балконами. Сотрудники студии вынуждены дверь закрывать на ключ», — пишут жители Старого Оскола.
Происшествия

Также сегодня жительница Яковлевского горокруга поделилась видео и историей о том, что пенсионерка не пустила её и детей укрыться в подъезде дома во время ракетной опасности. Как заявила та, подъезд для жителей дома, а не для «чужих».

«Подъезд не для всех»: пенсионерка не пустила семью в подъезд при ракетной опасности
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