Сотрудники студии в Старом Осколе страдают от мужчины, кидающегося и кричащего на них

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Подписчики Telegram-канала «Старый Оскол Новости» рассказали медиа, что под балконами домов недалеко от студии в микрорайоне Лесной Старого Оскола с 5 июня поселился некий мужчина. Он пугает людей, однако правоохранительные органы, сотрудников которых вызывали старооскольцы, работающие в студии, ничем не помогли.
«Человеку нужна помощь! Обитает около студии в м-н Лесной 15. С 5 июня поселился под балконами. Кричит, кидается на работников студии, речь у него невнятная. Правоохранительные органы с ним общались, но он и по сей день находится под балконами. Сотрудники студии вынуждены дверь закрывать на ключ», — пишут жители Старого Оскола.
Также сегодня жительница Яковлевского горокруга поделилась видео и историей о том, что пенсионерка не пустила её и детей укрыться в подъезде дома во время ракетной опасности. Как заявила та, подъезд для жителей дома, а не для «чужих».