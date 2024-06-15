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Published Сегодня, 14:08

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Updated Сегодня, 14:41

Ракетная опасность

«Подъезд не для всех»: пенсионерка не пустила семью в подъезд при ракетной опасности

15 июня 2024, 14:08
Фото: Kandinsky
Ракетная опасность

Жительница Кустового не пустила в подъезд семью с детьми при ракетной опаснсти

Пенсионерка в Яковлевском городском округе отказала матери с детьми в доступе к подъезду во время объявления ракетной опасности, утверждая, что они не живут в этом дворе. Женщина далее начала выгонять их не только от подъезда, но и от площадки.
Сюжет
Дети

Пенсионерка в Кустовом Яковлевского горокруга отказалась пускать в подъезд во время объявления ракетной опасности семью с детьми. Причиной стало её заявление о том, что в этом дворе они не живут, поэтому «чужих» пускать она не будет.

— Какого чёрта вы делаете в чужом дворе? Нина поговори с ней, что-то она возмущается,— прокричала в окно женщина.
— Мы отсюда, — ответила ей мать с детьми.
— Что-то я вас не помню. Это подъезд для двух домов, а не для всех.

В итоге пенсионерка продолжила звать на помощь некую Нину и повторяла, чтобы те ушли. Выгонять она их начала не только от подъезда, но и от площадки.

Ранее другая женщина отказалась пускать в подъезд детей при ракетной опасности. Старшая по дому закрыла дверь подъездную дверь на Шаландина, 15 прямо перед ними. Как сообщили, подобное они наблюдают не в первый раз, как рассказал подписчица Telegram-каналу «ЧП Белгород».

При этом сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и полицейские провели проверку случая с детьми. Ситуацию они изучили. Однако, по словам омбудсмена по правам ребёнка Галины Пятых, в данном случае нет признаков нарушения законов, а информация, распространяемая изначально, не подтверждена.

Что об этом случае рассказала сама старшая по дому? По её словам, в момент объявления тревоги заклинили размыкатели, а ещё на месте образовалась очередь. Поэтому дверь открыть не получилось, поэтому детям она сказала бежать в соседний подъезд.

«Тут трое бабушек сидели с больными ногами, мужчина. Я дергаю дверь — она не открывается. Открываю ключом, но тут уже старушки в дверях стоят. Я говорю: „Ребятки, бегите в первый подъезд, там дверь открыта“», — рассказала она «Газете. Ru».

Telegram-каналу SHOT другие белгородцы поведали о том, что пенсионерка якобы уже не в первый раз не впускает в подъезд горожан во время тревоги.

«Ранее она не разрешила войти мамочке с двумя малышами», — рассказывает жительница Белгорода медиа.
«Права детей нарушены не были»: омбудсмен — о не пустившей ребят в подъезд белгородке
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