«Подъезд не для всех»: пенсионерка не пустила семью в подъезд при ракетной опасности

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Пенсионерка в Кустовом Яковлевского горокруга отказалась пускать в подъезд во время объявления ракетной опасности семью с детьми. Причиной стало её заявление о том, что в этом дворе они не живут, поэтому «чужих» пускать она не будет.
— Какого чёрта вы делаете в чужом дворе? Нина поговори с ней, что-то она возмущается,— прокричала в окно женщина.
— Мы отсюда, — ответила ей мать с детьми.
— Что-то я вас не помню. Это подъезд для двух домов, а не для всех.
В итоге пенсионерка продолжила звать на помощь некую Нину и повторяла, чтобы те ушли. Выгонять она их начала не только от подъезда, но и от площадки.
Ранее другая женщина отказалась пускать в подъезд детей при ракетной опасности. Старшая по дому закрыла дверь подъездную дверь на Шаландина, 15 прямо перед ними. Как сообщили, подобное они наблюдают не в первый раз, как рассказал подписчица Telegram-каналу «ЧП Белгород».
При этом сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и полицейские провели проверку случая с детьми. Ситуацию они изучили. Однако, по словам омбудсмена по правам ребёнка Галины Пятых, в данном случае нет признаков нарушения законов, а информация, распространяемая изначально, не подтверждена.
Что об этом случае рассказала сама старшая по дому? По её словам, в момент объявления тревоги заклинили размыкатели, а ещё на месте образовалась очередь. Поэтому дверь открыть не получилось, поэтому детям она сказала бежать в соседний подъезд.
«Тут трое бабушек сидели с больными ногами, мужчина. Я дергаю дверь — она не открывается. Открываю ключом, но тут уже старушки в дверях стоят. Я говорю: „Ребятки, бегите в первый подъезд, там дверь открыта“», — рассказала она «Газете. Ru».
Telegram-каналу SHOT другие белгородцы поведали о том, что пенсионерка якобы уже не в первый раз не впускает в подъезд горожан во время тревоги.
«Ранее она не разрешила войти мамочке с двумя малышами», — рассказывает жительница Белгорода медиа.