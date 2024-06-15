«Подъезд не для всех»: пенсионерка не пустила семью в подъезд при ракетной опасности

Жительница Кустового не пустила в подъезд семью с детьми при ракетной опаснсти

Пенсионерка в Яковлевском городском округе отказала матери с детьми в доступе к подъезду во время объявления ракетной опасности, утверждая, что они не живут в этом дворе. Женщина далее начала выгонять их не только от подъезда, но и от площадки.