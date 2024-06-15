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БПЛА

Дроны ВСУ атаковали ещё три населённых пункта Белгородской области

15 июня 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА
Дроны ВСУ атаковали три села в Белгородской области, повредив здания, транспортные средства и вызвав пожары. По предварительным данным никто не пострадал, оперативные службы уже начали работу на месте происшествий.

Три села Белгородской области попали под атаку ВСУ. Во всех случаях использовались беспилотники. По первоначальным данным, никто не пострадал.

В Грайворонском горокруге пострадали населённые пункты Безымено и Головчино. В первом под атаку дрона попал местный ДК и фельдшерско-акушерский пункт. У обоих здания посечены крыши. Газоснабжения при повреждении линии в селе нет. В Головчино второй БПЛА упал около грузового авто. У транспортного средства повреждены лобовое стекло и левая сторона кабины.

В селе Берёзовка Борисовского района под огонь ВСУ попал двухэтажный МКД. Дрон упал на балкон одной из квартир дома. Впоследствии начался пожар — загорелись вещи жильца квартиры. Жильцы самостоятельно смогли потушить его до прибытия пожарных. В ходе атаки повреждены балкон и фасад, выбиты окна в нескольких квартира и подъезде, а также осколками посекло движущееся транспортное средство.

Также загорелся припаркованный рядом автомобиль и сухая трава, всё на данный момент уже потушили. Оперативные службы работают на местах. Устранение последствий начнётся после согласования с Минобороны РФ.

Сегодня под очередную атаку ВСУ снова попал Шебекинский горокруг. В селе Красно беспилотник атаковал автомобиль. В ходе детонации пострадали двое мужчин от осколочных ранений. Один из них находится в тяжёлом состоянии. В Шебекино во время атаки второго дрона никто из мирных жителей не пострадал.

Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
ВСУ вновь атаковали Шебекино и Шебекинский район, есть двое пострадавших
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