Дроны ВСУ атаковали ещё три населённых пункта Белгородской области

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Три села Белгородской области попали под атаку ВСУ. Во всех случаях использовались беспилотники. По первоначальным данным, никто не пострадал.
В Грайворонском горокруге пострадали населённые пункты Безымено и Головчино. В первом под атаку дрона попал местный ДК и фельдшерско-акушерский пункт. У обоих здания посечены крыши. Газоснабжения при повреждении линии в селе нет. В Головчино второй БПЛА упал около грузового авто. У транспортного средства повреждены лобовое стекло и левая сторона кабины.
В селе Берёзовка Борисовского района под огонь ВСУ попал двухэтажный МКД. Дрон упал на балкон одной из квартир дома. Впоследствии начался пожар — загорелись вещи жильца квартиры. Жильцы самостоятельно смогли потушить его до прибытия пожарных. В ходе атаки повреждены балкон и фасад, выбиты окна в нескольких квартира и подъезде, а также осколками посекло движущееся транспортное средство.
Также загорелся припаркованный рядом автомобиль и сухая трава, всё на данный момент уже потушили. Оперативные службы работают на местах. Устранение последствий начнётся после согласования с Минобороны РФ.
Сегодня под очередную атаку ВСУ снова попал Шебекинский горокруг. В селе Красно беспилотник атаковал автомобиль. В ходе детонации пострадали двое мужчин от осколочных ранений. Один из них находится в тяжёлом состоянии. В Шебекино во время атаки второго дрона никто из мирных жителей не пострадал.