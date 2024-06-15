Дроны ВСУ атаковали ещё три населённых пункта Белгородской области

Сегодня под очередную атаку ВСУ снова попал Шебекинский горокруг. В селе Красно беспилотник атаковал автомобиль. В ходе детонации пострадали двое мужчин от осколочных ранений. Один из них находится в тяжёлом состоянии. В Шебекино во время атаки второго дрона никто из мирных жителей не пострадал.