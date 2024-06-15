Чумная «жижа»: в ТСЖ №8 Старого Оскола обозлились на супы соседей и пугают их холерой

Также неизвестный пригрозил тем, что собирается «отучить виновных от свинских привычек». А выше всё же указал, что разбираться, кто в очередной раз отправил суп в мусоропровод, не будет — «все мусорные клапаны с верхнего и до нижнего этажа будут заглушены». Кроме того, при повторении ситуации собирается создать комиссию и «подписать соответствующий акт». А ещё фото- и видеонаблюдение организовать.