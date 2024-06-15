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Пищевые отходы

Чумная «жижа»: в ТСЖ №8 Старого Оскола обозлились на супы соседей и пугают их холерой

15 июня 2024, 13:14
Фото: Kandinsky
Пищевые отходы

От лица ТСЖ в Старом Осколе объявили об угрозе чумы из-за супов в мусоропроводе

Якобы в ТСЖ №8 Старого Оскола возмутились из-за супов и борщей, вылитых соседями в мусоропровод. От имени товарищества жителям угрожают последствиями в виде холеры, чумы и другими заболеваниями. Автор объявления настроен «отучить от свинских привычек» выливать «жижу» комиссией и заглушками.

Telegram-канал «Старый Оскол Новости» опубликовал объявление, которое появилось на подъезде дома №29 в мкр. Олимпийский. Правда, ничего не продают и не покупают, просто ТСЖ №8, как подписано на бумаге, угрожает жителям 3-го подъезда МКД холерой, чумой, геморрагической лихорадкой и «прочей дрянью».

Причиной возмущения управления стали супы, борщи и прочие жидкости, якобы вылитые старооскольцами в мусоропровод. Автор послания гневно заявил, что такая «жижа» становится причиной возникновения и распространения вышеуказанных заболеваний.

Также неизвестный пригрозил тем, что собирается «отучить виновных от свинских привычек». А выше всё же указал, что разбираться, кто в очередной раз отправил суп в мусоропровод, не будет — «все мусорные клапаны с верхнего и до нижнего этажа будут заглушены». Кроме того, при повторении ситуации собирается создать комиссию и «подписать соответствующий акт». А ещё фото- и видеонаблюдение организовать.

Объявление на доме в мкр. Олимпийский в Старом ОсколеОбъявление на доме в мкр. Олимпийский в Старом Осколе
Объявление на доме в мкр. Олимпийский в Старом Осколе
Фото: Старый Оскол Новости

В Белгороде жалуются не только на соседей, но и на бомжей. Одна из жительниц города, когда вернулась в Белгород, обнаружила, что остановку «Автовокзал» превратили в «бомжатник». Подписчик Бел.Ру предположил, что это произошло из-за нелегальной продажи алкоголя в местном ларьке.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Комиссия#Новости Белгорода#Угроза#Белгород#Мусоропровод
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