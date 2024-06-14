Зайцев: За первую половину 2024 года в Сибири вырос спрос на грузовые автоперевозки

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:08
Он сообщил о росте объемов грузовых перевозок в Новосибирской области и в целом по Сибирскому региону. По его данным, в течение прошлого года «Спецсвязь» активно осуществляла доставку экспонатов внутри Сибирского региона, а также перевозила объекты культурного наследия по маршруту протяженностью 4000 км — из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Он добавил, что за это время филиал «Спецсвязи» в Сибирском регионе более чем в два раза нарастил чистую прибыль, а объем выручки вырос почти на треть. Об этом пишет nsk.kp.ru.
По словам Зайцева, компания продолжает деятельность по доставке секретных отправлений. Стабильный рост показателей отмечается и по другим ключевым направлениям деятельности: опасные и коммерческие грузы, перевозка денежной наличности и драгоценных металлов, экспресс-отправлений. Особо глава филиала отметил вклад компании в перевозку документов для ЦИКа в ходе президентских выборов.
Он отметил, что компания доставляла бланки для голосования и иную выборную литературу в целости согласно ранее достигнутым договоренностям. «Вся необходимая документация нами была доставлена также в отдаленные и труднодоступные пункты Алтайского и Красноярского краев», — сказал он.
Андрей Зайцев указал, что после ухода с рынка иностранных компаний и на фоне роста объема перевозок «Спецсвязь» увеличила парк транспортных средств. Появились новые тягачи, фургоны, бронированный транспорт. В текущем году компания продолжила эту тенденцию, автопарк «Спецсвязи» по Сибирскому региону продолжает регулярно расширяться.
Глава компании сообщил и о работе с кадрами. Он отметил, что каждый кандидат, принимаемый на работу, проходит тщательный отбор, поскольку деятельность компании связана с перевозкой отправлений высокой важности и особой ценности.
«Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки А в точку В. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — поделился Зайцев.
В заключение Зайцев отметил, что предприятие действует в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС, направленной на дальнейшее поступательное развитие и наращивание доли на всех рынках присутствия.