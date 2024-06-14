Зайцев: За первую половину 2024 года в Сибири вырос спрос на грузовые автоперевозки

Он сообщил о росте объемов грузовых перевозок в Новосибирской области и в целом по Сибирскому региону. По его данным, в течение прошлого года «Спецсвязь» активно осуществляла доставку экспонатов внутри Сибирского региона, а также перевозила объекты культурного наследия по маршруту протяженностью 4000 км — из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Он добавил, что за это время филиал «Спецсвязи» в Сибирском регионе более чем в два раза нарастил чистую прибыль, а объем выручки вырос почти на треть. Об этом пишет nsk.kp.ru.