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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

За три года в Белгородской области на водоснабжение потратили 7,5 млрд рублей

За три года в Белгородской области на водоснабжение потратили 7,5 млрд рублей

14 июня 2024, 12:39
Фото: 1MI
Средства выделяли из областного бюджета. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков, подводя итоги 2023 года во время выступления перед депутатами белгородской облдумы.
Сюжет
Бюджет

Глава региона отметил, что одной из главных проблем в области является водоснабжение и водоотведение. Для её решения из бюджета области продолжают выделять большие суммы. Только за последние три года на эти цели направили 7,5 млрд рублей.

Как отметил губернатор, за это время 400 тысяч человек получили возможность доступа к центральному водоснабжению, а 500 тысяч белгородцев наладили бесперебойную подачу воды.

Подытожив, Гладков заметил, что это только промежуточные результаты большой долгосрочной областной программы.

Напомним, в конце мая от белгородцев поступило порядка 1000 обращений, которые касались водоснабжения. А в начале июня поступило уже 577 жалоб из 65 населённых пунктов, что на 57% меньше. Основные претензии касались отсутствия воды, неудовлетворительного качества и низкого давления.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Бюджет#Губернатор#Водоснабжение#Касается каждого#Жалобы#Водоотведение#Белгород#Областная программа#Населённые пункты#Отчёт Гладкова за 2023 год
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