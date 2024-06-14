За три года в Белгородской области на водоснабжение потратили 7,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Глава региона отметил, что одной из главных проблем в области является водоснабжение и водоотведение. Для её решения из бюджета области продолжают выделять большие суммы. Только за последние три года на эти цели направили 7,5 млрд рублей.
Как отметил губернатор, за это время 400 тысяч человек получили возможность доступа к центральному водоснабжению, а 500 тысяч белгородцев наладили бесперебойную подачу воды.
Подытожив, Гладков заметил, что это только промежуточные результаты большой долгосрочной областной программы.
Напомним, в конце мая от белгородцев поступило порядка 1000 обращений, которые касались водоснабжения. А в начале июня поступило уже 577 жалоб из 65 населённых пунктов, что на 57% меньше. Основные претензии касались отсутствия воды, неудовлетворительного качества и низкого давления.