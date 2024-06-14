Участие в госзакупках помогает МСП увеличить доход

Если в 2016 году в структуре госзакупок лидировали транспортировка и хранение, то теперь первые позиции занимает продукция обрабатывающих производств, которые входят в список приоритетных направлений государственной поддержки. Это стало следствием в том числе ухода иностранных компаний с российского рынка и стремления крупных заказчиков заменить их отечественными поставщиками.