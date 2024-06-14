Участие в госзакупках помогает МСП увеличить доход

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Обязательство госкомпаний закупать 25% товаров и услуг у малых и средних предприятий позволило последним занять более 90% рынка в ряде секторов. Например, в сельском хозяйстве, туризме, утилизации отходов. Растет доля МСП в закупках промышленной и высокотехнологичной продукции и обслуживании техники, сообщает kommersant.ru.
По итогам прошлого года крупнейшие заказчики приобрели у малого и среднего бизнеса товаров и услуг почти на восемь триллионов рублей, заключив 904,2 тысячи договоров с 213,3 тысячи предприятий. Это данные Министерства финансов России. Количество позиций товаров и услуг, закупаемых у МСП госкомпаниями, увеличилось на 200 тысяч, достигнув 1,4 миллиона. Средняя стоимость контракта составила 7,4 миллиона рублей.
Согласно данным Корпорации МСП, заключение контрактов с госкомпаниями обеспечивает малому бизнесу значительный рост доходов в первый год (до 36%) и длительный мультипликативный эффект.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что участие малых компаний в государственных закупках помогает им выходить на новые рынки сбыта и развиваться.
Отмечается, что представители МСП работают во всех сферах, где осуществляются госзакупки. В некоторых из них малые компании практически полностью обеспечивают поставки. Например, в услугах по утилизации отходов доля МСП составляет 97,4%, в поставках древесины и изделий из дерева — 92,2%, в туристических услугах — 91%, в сельском хозяйстве — 90,1%.
Если в 2016 году в структуре госзакупок лидировали транспортировка и хранение, то теперь первые позиции занимает продукция обрабатывающих производств, которые входят в список приоритетных направлений государственной поддержки. Это стало следствием в том числе ухода иностранных компаний с российского рынка и стремления крупных заказчиков заменить их отечественными поставщиками.