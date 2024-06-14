Стойленские спортсмены — в числе победителей соревнований на призы «Славянки»

Сотрудники Стойленского ГОКа активно участвуют в разных спортивных мероприятиях. Кроме корпоративной спартакиады стойленцы и их семьи в этом году участвуют в турнирах по боулингу, лазертагу, керлингу, спортивном квесте, сплаве на байдарках и т. д.