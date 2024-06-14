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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

Спорт

Стойленские спортсмены — в числе победителей соревнований на призы «Славянки»

14 июня 2024, 10:05
Фото: Пресс-служба СГОК
Спорт
Спортсмены Стойленского ГОКа завоевали третье место в общекомандном зачете традиционных спортивных соревнований на призы группы компаний «Славянка». Всего в мероприятии участвовали 13 команд — представителей предприятий и организаций Старого Оскола, которые состязались в девяти видах спорта.

Команда СГОКа поучаствовала во всех видах спортивной программы. Стойленцы стали серебряными призерами в волейболе и перетягивании каната. Победные очки принесли и личники — 3 место в жиме гири Артем Симонов, 2 место в турнире по шахматам Маргарита Герасимова, 2 место в плавании Кирилл Чурсин, 3 место в армрестлинге Сергей Хлебодар.

На торжественном награждении победители и призеры спартакиады получили в подарок сертификаты на услуги базы отдыха «Славянка» и сладкие подарки.

Сотрудники Стойленского ГОКа активно участвуют в разных спортивных мероприятиях. Кроме корпоративной спартакиады стойленцы и их семьи в этом году участвуют в турнирах по боулингу, лазертагу, керлингу, спортивном квесте, сплаве на байдарках и т. д.

Спортсмены Стойленского ГОКаСпортсмены Стойленского ГОКа
Спортсмены Стойленского ГОКа Спортсмены Стойленского ГОКа
Спортсмены Стойленского ГОКа Спортсмены Стойленского ГОКа
Спортсмены Стойленского ГОКа Спортсмены Стойленского ГОКа
Спортсмены Стойленского ГОКа
Фото: Пресс-служба СГОК
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