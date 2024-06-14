Стойленские спортсмены — в числе победителей соревнований на призы «Славянки»

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Команда СГОКа поучаствовала во всех видах спортивной программы. Стойленцы стали серебряными призерами в волейболе и перетягивании каната. Победные очки принесли и личники — 3 место в жиме гири Артем Симонов, 2 место в турнире по шахматам Маргарита Герасимова, 2 место в плавании Кирилл Чурсин, 3 место в армрестлинге Сергей Хлебодар.
На торжественном награждении победители и призеры спартакиады получили в подарок сертификаты на услуги базы отдыха «Славянка» и сладкие подарки.
Сотрудники Стойленского ГОКа активно участвуют в разных спортивных мероприятиях. Кроме корпоративной спартакиады стойленцы и их семьи в этом году участвуют в турнирах по боулингу, лазертагу, керлингу, спортивном квесте, сплаве на байдарках и т. д.