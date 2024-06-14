bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Авария в Белгороде

Подросток в Белгороде угодил под колёса двух иномарок

14 июня 2024, 08:26
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Белгородской области»
Авария в Белгороде
ДТП произошло 13 июня на перекрёстке в центре Белгорода. 17-летний парень перебегал пешеходный переход на красный сигнал светофора, подробности сообщает Госавтоинспекция Белгородской области.
Сюжет
Авария

Вчера, 13 июня, около 17:10 в районе перекрёстка улицы Белгородского полка и Гражданского проспекта 17-летний парень перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате подросток попал под колёса автомобиля Geely под управлением 19-летнего водителя. После на него наехал автомобиль Hyundai Solaris, за рулём которого находился 35-летний водитель.

Юноша получил травмы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Авария с подростком в Белгороде
Видео: Telegram-канал «Госавтоинспекция Белгородской области»
В Старом Осколе два ребёнка на электросамокатах попали в аварии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старом Осколе два ребёнка на электросамокатах попали в аварииПрокуратура проверит обстоятельства аварии под Белгородом, в которой погиб ребёнокОпасные два колеса: сколько аварий с велосипедами происходит в Белгородской области?
#Алина Харина#Видео#Происшествия#Авария#Подросток#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
Сегодня, 08:56
Что сейчас происходит с раненным в Белгороде журналистом Sputnik Афганистан?
Сегодня, 06:36
Дело о ДТП с автобусом, в котором перевозили работников «Мираторга», передали в суд
Сегодня, 08:23
Под Белгородом осквернили могилу бойца СВО
Сегодня, 09:12
Лакомый кусок: суд принял апелляцию Зотова и решит судьбу 25% долей «Агро-Белогорья»
Сегодня, 09:25
В Белгороде назвали имя той, кто заняла освободившуюся должность заммэра
Сегодня, 09:22
"