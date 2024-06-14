Подросток в Белгороде угодил под колёса двух иномарок

Вчера, 13 июня, около 17:10 в районе перекрёстка улицы Белгородского полка и Гражданского проспекта 17-летний парень перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате подросток попал под колёса автомобиля Geely под управлением 19-летнего водителя. После на него наехал автомобиль Hyundai Solaris, за рулём которого находился 35-летний водитель.