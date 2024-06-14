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Posted 14 июня, 12:51

Published 14 июня, 12:51

Modified 14 июня, 12:54

Updated 14 июня, 12:54

Подъезд МКД обрушился в результате обстрела белгородского Шебекино, есть раненые

14 июня 2024, 12:51

Три человека пострадали в результате обрушения подъезда в Шебекино

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Обстрел
Происшествие случилось во время очередного обстрела. По предварительным данным, есть трое пострадавших. Информация уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Днём 14 июня город Шебекино в очередной раз попал под обстрел. Очевидцы сообщили в Сети, что было попадание в один многоквартирных домов.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию. По его словам, по предварительным данным, пострадали три человека. Информация уточняется.

Напомним, что в Белгороде в начале мая тоже сложился подъезд многоэтажного дома после атаки ВСУ. Трагедия произошла на улице Щорса. Тогда погибли 17 человек.

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