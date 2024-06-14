Москва откроет двери для городов БРИКС на Международном муниципальном форуме

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
О планах проведения форума рассказал Сергей Черёмин, министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города, на пресс-конференции в ТАСС 11 июня. По его словам, ожидается участие представителей всех субъектов России, а также более 200 городов из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ. Деловая программа форума будет включать в себя презентации экспертов, панельные дискуссии, круглые столы и встречи с партнерами по широкому кругу вопросов, таких как муниципальная инфраструктура, социальная сфера, устойчивое развитие городов, управление ресурсами, образование, здравоохранение, культура, туризм и спорт.
Москва, являясь одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, намерена поделиться своим успешным опытом в различных областях городского развития. Столица России продемонстрирует свои достижения в развитии инфраструктуры, внедрении цифровых технологий и улучшении качества воздуха. Эти успехи уже были отмечены на международном уровне: в 2022 году ООН Хабитат поставила Москву на первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и на пятое место по уровню оказания госуслуг, а в 2023 году город стал лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню пространства инновационного развития.
Черёмин подчеркнул, что главный потенциал сотрудничества в рамках форума заключается в обмене лучшими городскими практиками и налаживании диалога между муниципалитетами. Он выразил уверенность, что Международный муниципальный форум стран БРИКС 2024 станет катализатором инноваций и откроет новые возможности для плодотворного сотрудничества и достижения экономического благосостояния муниципальных территорий и мегаполисов стран-участниц.
Участники пресс-конференции отметили, что форум уже зарекомендовал себя как эффективная платформа для обмена передовым опытом, укрепления дипломатических связей и развития взаимовыгодного сотрудничества. В прошлом году Москва участвовала в организации аналогичного форума в Санкт-Петербурге, где состоялись многочисленные дискуссии, встречи с экспертами, подписания соглашений о сотрудничестве, а также была организована выставка.