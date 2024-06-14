Лакомый кусок: суд принял апелляцию Зотова и решит судьбу 25% долей «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд принял на рассмотрение апелляционную жалобу Владимира Зотова и АО «Русский металл».
В первой инстанции по иску «Русагро» суд требование частично удовлетворил, но такой исход не устроил Владимира Зотова. «Русагро» требовал перевода прав и обязанностей получателя 25% доли Зотова в «Агро-Белогорье» по договору об их отчуждении, а также о переводе 25% доли Зотова в «Агро-Белогорье» на «Русагро».
Агрохолдинги готовили сделку по передаче долей и созданию объединённой компании. В новой фирме «Русагро» должно было внести 100% УК «Тамбовского бекона» и 22,5% доли «Агро-Белогорья», Владимир Зотов должен был внести 72,5% доли в «Агро-Белогорье» и Лариса Ковалёва должна была внести 5% «Агро-Белогорья».
Вышло бы, что новая компания владела бы 100% долей в УК «Агро-Белогорье» и 100% долей в УК «Тамбовского бекона».
Сделку готовили к закрытию, но в ноябре 2023 года Зотов заключил договор с Сергеем Летуновым и купил в собственность 50% акций от уставного капитала АО «Русский металл» за 5000 рублей.
После этого Зотов попытался передать в имущество АО «Русский металл» принадлежащие ему 25% доли в УК «Агро-Белогорье».
Суд назвал сделку нерентабельной и решил перевести на ГК «Русагро» права и обязанности покупателя 25% доли в уставном капитале «ГК Агро-Белогорье», принадлежащей Владимиру Зотову.
Зотов воспользовался возможностью отменить решение первой инстанции и подал апелляционную жалобу. Мы продолжим следить за ходом дела.
Напомним, что в начале июня Зотов приобрёл 100% доли в УК «Русского металла».