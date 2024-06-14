Лакомый кусок: суд принял апелляцию Зотова и решит судьбу 25% долей «Агро-Белогорья»

В первой инстанции по иску «Русагро» суд требование частично удовлетворил, но такой исход не устроил Владимира Зотова. «Русагро» требовал перевода прав и обязанностей получателя 25% доли Зотова в «Агро-Белогорье» по договору об их отчуждении, а также о переводе 25% доли Зотова в «Агро-Белогорье» на «Русагро».