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Исследование: люди переоценивают вероятность успеха после неудачи

Исследование: люди переоценивают вероятность успеха после неудачи

14 июня 2024, 10:53
Фото: 1MI
К такому выводу пришла Американская психологическая ассоциация. Учёные провели 11 экспериментов и сравнили ожидания участников с реальными данными, пишет «Новая Хакасия».

Общепризнанное мнение о том, что неудачи ведут к успеху, возможно, неверное и даже опасное для общества, утверждает Американская психологическая ассоциация. Недавнее исследование показало: люди часто значительно завышают вероятность того, что неудачи обязательно приведут к успеху.

Учёные провели 11 экспериментов с участием 1800 человек и сравнили реальные данные с ожиданиями испытуемых. Например, участники значительно переоценили шансы будущих педагогов и медсестёр, которые провалили экзамен и должны были его пересдать.

По мнению специалистов, причина заключается в том, что люди не различают то, что должно случиться, и то, что происходит на самом деле. Было бы замечательно, если бы люди извлекали уроки из своих ошибок, однако это происходит крайне редко, ведь неудачи подрывают мотивацию и сильно бьют по самооценке.

Убеждение в том, что после чёрной полосы обязательно наступит белая, может нанести реальный вред обществу. Взгляды людей на то, что все проблемы разрешатся сами по себе, уменьшают желание помочь нуждающимся — зачем помогать, если всё наладится без вмешательства?

Тем не менее, получив объективную информацию о фактической ситуации, люди могут скорректировать свои ожидания. Например, когда опрошенные узнали реальные данные об успешности программ реабилитации для наркоманов и бывших заключённых, они отнеслись к бюджетному финансированию этих программ более благосклонно.

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