Исследование: люди переоценивают вероятность успеха после неудачи

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Общепризнанное мнение о том, что неудачи ведут к успеху, возможно, неверное и даже опасное для общества, утверждает Американская психологическая ассоциация. Недавнее исследование показало: люди часто значительно завышают вероятность того, что неудачи обязательно приведут к успеху.
Учёные провели 11 экспериментов с участием 1800 человек и сравнили реальные данные с ожиданиями испытуемых. Например, участники значительно переоценили шансы будущих педагогов и медсестёр, которые провалили экзамен и должны были его пересдать.
По мнению специалистов, причина заключается в том, что люди не различают то, что должно случиться, и то, что происходит на самом деле. Было бы замечательно, если бы люди извлекали уроки из своих ошибок, однако это происходит крайне редко, ведь неудачи подрывают мотивацию и сильно бьют по самооценке.
Убеждение в том, что после чёрной полосы обязательно наступит белая, может нанести реальный вред обществу. Взгляды людей на то, что все проблемы разрешатся сами по себе, уменьшают желание помочь нуждающимся — зачем помогать, если всё наладится без вмешательства?
Тем не менее, получив объективную информацию о фактической ситуации, люди могут скорректировать свои ожидания. Например, когда опрошенные узнали реальные данные об успешности программ реабилитации для наркоманов и бывших заключённых, они отнеслись к бюджетному финансированию этих программ более благосклонно.