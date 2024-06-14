Исследование: люди переоценивают вероятность успеха после неудачи

По мнению специалистов, причина заключается в том, что люди не различают то, что должно случиться, и то, что происходит на самом деле. Было бы замечательно, если бы люди извлекали уроки из своих ошибок, однако это происходит крайне редко, ведь неудачи подрывают мотивацию и сильно бьют по самооценке.