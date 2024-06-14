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Published Сегодня, 15:36

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Updated Сегодня, 15:38

Гладков: Дефицит врачей за три года сократился в пять раз в Белгородской области

Гладков: Дефицит врачей за три года сократился в пять раз в Белгородской области

14 июня 2024, 15:36
Фото: bel.ru
Губернатор Вячеслав Гладков во время выступления перед облдумой заявил, что правительству области пришлось практически заново сформировать кадровую программу по обеспечению кадрами медицинской сферы. И это дало свои результаты.

Глава региона сообщил, что по итогам принятых решений в 2023 году дефицит врачей сократился примерно в пять раз, среднего медперсонала — в три раза.

«И это несмотря на крайне жёсткую оперативную обстановку. И мы чётко понимаем, что какое-то количество людей есть, которые не справились с нагрузкой и уехали. Но, несмотря на это, наша система работает и позволяет обеспечить качественными медицинскими услугами в любой, даже самой сложной обстановке», — рассказал Вячеслав Гладков.

Так, для удержание врачей в регионе медицинским работникам закупили в 2023 году 41 квартиру.

Губернатор добавил, что всё это позволило в том числе увеличить среднюю продолжительность жизни белгородцев.

Гладков: Продолжительность жизни белгородцев к 2030 году должна составить 78 лет
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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Медицина#Врачи#Губернатор#Кадры#Белгород#Вячеслав Гладков#Отчёт Гладкова за 2023 год#Услуги здравоохранения
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