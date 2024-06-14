Гладков: Дефицит врачей за три года сократился в пять раз в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Глава региона сообщил, что по итогам принятых решений в 2023 году дефицит врачей сократился примерно в пять раз, среднего медперсонала — в три раза.
«И это несмотря на крайне жёсткую оперативную обстановку. И мы чётко понимаем, что какое-то количество людей есть, которые не справились с нагрузкой и уехали. Но, несмотря на это, наша система работает и позволяет обеспечить качественными медицинскими услугами в любой, даже самой сложной обстановке», — рассказал Вячеслав Гладков.
Так, для удержание врачей в регионе медицинским работникам закупили в 2023 году 41 квартиру.
Губернатор добавил, что всё это позволило в том числе увеличить среднюю продолжительность жизни белгородцев.