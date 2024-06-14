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Гладков: Белгородская область занимает 3-е место в ЦФО по объёму ВРП на человека

Гладков: Белгородская область занимает 3-е место в ЦФО по объёму ВРП на человека

14 июня 2024, 12:14
Фото: bel.ru
О темпах роста валового регионального продукта (ВРП) в Белгородской области рассказал во время выступления перед облдумой губернатор Вячеслав Гладков.

Три года назад область определила увеличение к 2030 году ВРП до 2 трлн рублей главной экономической целью. По итогам 2020 года ВРП составлял более 950 млрд рублей, по итогам 2023 года — 1,4 трн рублей.

«Мы, несмотря на сложность обстановки, продолжаем усиленно идти вперёд», — заявил Гладков.

Глава региона отметил, что Белгородская область занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 19-е место в РФ по объёмам ВРП на одного человека.

«В нашем регионе реализуется 197 инвестиционных проектов на сумму 212 млрд рублей. Они позволят создать 8 тыс. рабочих мест», — добавил губернатор.

Гладков также сообщил, что производство в регионе продолжило развиваться вопреки санкциям.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Экономика#Развитие#Центральный федеральный округ#Инвестиционные проекты#Белгород#Вячеслав Гладков#Врп#Отчёт Гладкова за 2023 год
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