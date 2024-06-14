Гладков: Белгородская область занимает 3-е место в ЦФО по объёму ВРП на человека

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Три года назад область определила увеличение к 2030 году ВРП до 2 трлн рублей главной экономической целью. По итогам 2020 года ВРП составлял более 950 млрд рублей, по итогам 2023 года — 1,4 трн рублей.
«Мы, несмотря на сложность обстановки, продолжаем усиленно идти вперёд», — заявил Гладков.
Глава региона отметил, что Белгородская область занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 19-е место в РФ по объёмам ВРП на одного человека.
«В нашем регионе реализуется 197 инвестиционных проектов на сумму 212 млрд рублей. Они позволят создать 8 тыс. рабочих мест», — добавил губернатор.
Гладков также сообщил, что производство в регионе продолжило развиваться вопреки санкциям.