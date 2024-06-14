Гладков: Белгородская область стала лидером в стране по стандартам образования

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Как сообщил глава региона, в конце 2022 года власти поставили цель, чтобы образование в Белгородской области было одним из лучших в стране. И по итогам 2023 года по рейтингу Рособрнадзора Белгородская область стала первой в Российской Федерации, хотя ещё в конце 2020 года регион занимал 63-е место.
Это значит, что мы лучшие в стране, соответствуем стандартам и требованиям к проведению образовательного процесса.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что по рейтингу Минпросвещения РФ по итогам 2023 года Белгородская область вошла в десятку лучших регионов.
Я уверен, что не за горами тот год, когда мы станем лучшими в стране.
Вячеслав Гладков
Губернатор также рассказал о мерах безопасности в организации образования. За прошлый год построили четыре новых школы и три детских сада.