Гладков: Белгородская область стала лидером в стране по стандартам образования

Как сообщил глава региона, в конце 2022 года власти поставили цель, чтобы образование в Белгородской области было одним из лучших в стране. И по итогам 2023 года по рейтингу Рособрнадзора Белгородская область стала первой в Российской Федерации, хотя ещё в конце 2020 года регион занимал 63-е место.