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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Гладков: Белгородская область стала лидером в стране по стандартам образования

Гладков: Белгородская область стала лидером в стране по стандартам образования

14 июня 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
Это итоги 2023 года. Подробнее губернатор Вячеслав Гладков рассказал во время выступления перед депутатами белгородской облдумы.

Как сообщил глава региона, в конце 2022 года власти поставили цель, чтобы образование в Белгородской области было одним из лучших в стране. И по итогам 2023 года по рейтингу Рособрнадзора Белгородская область стала первой в Российской Федерации, хотя ещё в конце 2020 года регион занимал 63-е место.

Это значит, что мы лучшие в стране, соответствуем стандартам и требованиям к проведению образовательного процесса.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что по рейтингу Минпросвещения РФ по итогам 2023 года Белгородская область вошла в десятку лучших регионов.

Я уверен, что не за горами тот год, когда мы станем лучшими в стране.
Вячеслав Гладков

Губернатор также рассказал о мерах безопасности в организации образования. За прошлый год построили четыре новых школы и три детских сада.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Рейтинг#Губернатор#Образование#Рособрнадзор#Белгород#Гладков#Минпросвещение#Отчёт Гладкова за 2023 год
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