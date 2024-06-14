bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Футбол

Белгородский «Салют» обыграл футбольную команду из Орла

14 июня 2024, 07:10
Фото: 1MI
Футбол
Матч завершился счётом 2:1 в пользу белгородцев, пишет «Орелtimes». Игра состоялась 13 июня на стадионе «Спартак» в Старом Осколе.
Сюжет
Футбол

Накануне, 13 июня, состоялся футбольный матч между ФК «Орёл» и белгородским «Салютом». Игра завершилась счётом 2:1 в пользу белгородцев. Матч проходил на стадионе «Спартак» в Старом Осколе.

Как сообщает издание, белгородская команда забила сразу два года в первые 20 минут матча. В конце первого тайма в ворота белгородцев забил орловский футболист.

Во втором тайме орловские футболисты пытались отыграться, однако атаки были безуспешны.

Таким образом, ФК «Орёл» сейчас уступает белгородцам в турнирной таблице одно очко.

Игру белгородского «Салюта» против «СКА-Хабаровск-2» перенесли в другой город
Узнать подробнее
Читайте также:
Игру белгородского «Салюта» против «СКА-Хабаровск-2» перенесли в другой городПобеда после череды проигрышей: «Салют» обыграл команду из ДолгопрудногоБелгородский «Салют» не смог размочить счёт в матче с «Коломной»
#Алина Харина#Белгородская область#Старый Оскол#Спорт#Футбол#Новости Белгорода#Фк салют#Белгород#Орёл
Подпишитесь
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
Сегодня, 08:56
Что сейчас происходит с раненным в Белгороде журналистом Sputnik Афганистан?
Сегодня, 06:36
Дело о ДТП с автобусом, в котором перевозили работников «Мираторга», передали в суд
Сегодня, 08:23
Под Белгородом осквернили могилу бойца СВО
Сегодня, 09:12
Лакомый кусок: суд принял апелляцию Зотова и решит судьбу 25% долей «Агро-Белогорья»
Сегодня, 09:25
В Белгороде назвали имя той, кто заняла освободившуюся должность заммэра
Сегодня, 09:22
"