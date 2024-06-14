Белгородский «Салют» обыграл футбольную команду из Орла

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Накануне, 13 июня, состоялся футбольный матч между ФК «Орёл» и белгородским «Салютом». Игра завершилась счётом 2:1 в пользу белгородцев. Матч проходил на стадионе «Спартак» в Старом Осколе.
Как сообщает издание, белгородская команда забила сразу два года в первые 20 минут матча. В конце первого тайма в ворота белгородцев забил орловский футболист.
Во втором тайме орловские футболисты пытались отыграться, однако атаки были безуспешны.
Таким образом, ФК «Орёл» сейчас уступает белгородцам в турнирной таблице одно очко.