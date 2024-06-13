Жители посёлка под Белгородом вынуждены ютиться в ПАЗике, потому что альтернатив нет

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В редакцию Бел.Ру обратилась жительница посёлка Железнодорожников. По её словам, от населённого пункта до Белгорода ходит только один автобус — №18, но даже тот доставляет дискомфорт людям.
Это старый «ПАЗик», который не вмешает в себя всех людей, которые используют маршрут. Получается, что каждый раз автобус переполнен.
Маршрут обслуживает ООО «Автомиг». Со слов читательницы, жители посёлка уже обращались к перевозчику, чтобы решить проблему с автобусом №18. Меры обещали принять, но никаких движений не случилось.
«Уже в который раз не удаётся нормально уехать с остановки „Гражданский проспект“. Большое скопление людей, нормального укрытия рядом нет. Обещали принять меры, чтобы разгрузить маршрут, но так и ничего не сделано. В ООО „Автомиг“, которое обслуживает 18-й маршрут, решать проблему не намерены. Министерство транспорта и автомобильных дорог, услышьте, наконец, жителей ж/д посёлка. Данный маршрут — единственный связывающий ж/д посёлок с центром города. Либо увеличьте количество автобусов, либо запустите, наконец, автобусы среднего класса. Такое количество пассажиров создает не только дискомфорт, но и несёт опасность в случае РО», — написала женщина.
Девушка обращалась и к губернатору. Ей ответил начальник «Организатора пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий: «На текущий момент несоблюдение утвержденного расписания связано с отсутствием водительского состава. Подрядчик изыскивает возможность пополнения кадрового резерва».
Поменять автобусы на класс выше тоже нельзя. Потому что по государственному контракту на маршруте малый класс. Боровицкий уточнил, что при заключении контрактов на 2025 год вопрос увеличения класса рассмотрят.