Выговор или отчисление: что может грозить школьникам за мобильные телефоны на уроках

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Как сообщил заместитель председателя парламентского комитета по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале, депутаты башкирского парламента приняли закон, запрещающий школьникам использовать телефон во время уроков кроме экстренных случаев.
Журналисты Бел.Ру выяснили, применяются ли такие запреты в регионе и какая ответственность грозит в случае его нарушения. Из ответа облдумы следует, что обязанность не использовать ученикам телефоны во время занятий установлена федеральным законом. Исключением является возникновение угрозы жизни или здоровью обучающихся или работников организации. Эти требования распространяются на учеников на всей территории Российской Федерации.
В заксобрании региона добавили, что за неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка школы к обучающимся могут применить меры дисциплинарного взыскания. Это замечание, выговор или отчисление. Это также предусмотрено в федеральном законе и распространяется на всех школьников России.