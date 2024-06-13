Выговор или отчисление: что может грозить школьникам за мобильные телефоны на уроках

Журналисты Бел.Ру выяснили, применяются ли такие запреты в регионе и какая ответственность грозит в случае его нарушения. Из ответа облдумы следует, что обязанность не использовать ученикам телефоны во время занятий установлена федеральным законом. Исключением является возникновение угрозы жизни или здоровью обучающихся или работников организации. Эти требования распространяются на учеников на всей территории Российской Федерации.