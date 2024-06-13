Вознесение Господне: что за праздник, история, традиции

По их рассказам, после Воскресения из мёртвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, проделывая различные чудеса, чтобы они поверили в его физическое воскресение и укрепили свою веру, готовясь к пришествию Святого Духа. Потом, приказав им не уходить из Иерусалима и ждать пришествия от Отца (Лк.24:49; Деян.1:4), Иисус Христос повелел ученикам покинуть город и отправиться в Бефанию, на гору Елеон (Деян.1:12). Подняв руки, Он благословил их, а затем начал удаляться и взлетать в небо. В Деяниях святых апостолов описывается, что при восхождении Христос скрылся за облаком, а затем появились «два мужа в белой одежде», которые сообщили о его втором пришествии. Ученики поклонились и с радостью вернулись в Иерусалим (Лк.24:52), где через несколько дней Святой Дух сошел на них (Деян.2:1-4).