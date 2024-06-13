Вознесение Господне: что за праздник, история, традиции

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
События, связанные с вознесением Христа, наиболее подробно описаны евангелистом Лукой. Краткое упоминание об этом сделал и евангелист Марк.
По их рассказам, после Воскресения из мёртвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, проделывая различные чудеса, чтобы они поверили в его физическое воскресение и укрепили свою веру, готовясь к пришествию Святого Духа. Потом, приказав им не уходить из Иерусалима и ждать пришествия от Отца (Лк.24:49; Деян.1:4), Иисус Христос повелел ученикам покинуть город и отправиться в Бефанию, на гору Елеон (Деян.1:12). Подняв руки, Он благословил их, а затем начал удаляться и взлетать в небо. В Деяниях святых апостолов описывается, что при восхождении Христос скрылся за облаком, а затем появились «два мужа в белой одежде», которые сообщили о его втором пришествии. Ученики поклонились и с радостью вернулись в Иерусалим (Лк.24:52), где через несколько дней Святой Дух сошел на них (Деян.2:1-4).
В наши дни празднование Вознесения Господня имеет гибкую дату, так как оно зависит от дня Пасхи. Однако каждый год это торжество приходится на четверг.
Обычно накануне праздника проводят службу — Всенощное бдение. На вечерне поют стихиры праздника и читают три участка из Ветхого Завета, которые, по мнению Русской православной церкви, содержат пророчества о Вознесении Иисуса Христа. Утром в сам день праздника совершается литургия Иоанна Златоуста. В храме устраивают песнопения — тропарь, кондак, задостойник.
В Италии, конкретно в Венеции, Вознесение отмечают даже два дня подряд. Сам фестиваль начался в Венеции еще в 1000 году. В эти дни глава города «женится» на море, чтобы показать свою власть над стихией и сделать её послушной женой. Также устраивают регату.
В Австрии организуются фестивали с ярмарками и народные гуляния. В эти дни принято есть мясо птицы и печь хлеб и булочки в форме птичек.
Как и в любой православный праздник, нужно избегать злословия, вызывания конфликтов и грусти. Это радостный праздник.
Также следует воздержаться от выполнения бытовых дел: уборки, стирки, глажки белья, выноса мусора и других. Лучше всего сделать всё это заранее или отложить на другой день.
В день Вознесения необходимо воздержаться от чтения поминовения усопших, а также панихиды в храмах в это время не проводят.
Если возможно, лучше выбрать другой день для свадьбы. Однако, если в ЗАГСе нет доступных свободных дат, то ничего страшного не произойдет. Но для венчания все же придется выбрать другое время.
У верующих людей православной веры давно сложилась традиция почитать своих ушедших предков, заботиться об их могилах и посещать родные места. Однако они не устраивали громкие празднества в этот день — ведь существует поверье, что Иисус Христос в это время приходит к людям в обличии нищего, поэтому лучше самим отказаться от излишеств и помочь тем, кому это действительно нужно.
Ночь перед Вознесением называется «соловьиная». Считалось, что в это время птицы и растения радостно встречают наступление теплых дней.
Кроме того, до ближайшего воскресенья наши предки устраивали проводы весны, чтобы приветствовать ее приход.