В Новой жизни в Белгороде сменили УК после фантомного собрания жителей

При этом сменить компанию можно только после согласия жильцов — собрания и голосования. Как рассказал местный житель изданию, собрания никакого не было. Сообщается, что протокол собрания, который якобы проводился в феврале 2024 года, есть, но никто об этом сходе граждан не слышал. Также отмечается, что собрание проводилось не в микрорайоне, а на улице Чапаева.