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Новая жизнь в Белгороде

В Новой жизни в Белгороде сменили УК после фантомного собрания жителей

13 июня 2024, 08:17
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Новая жизнь в Белгороде
По словам собеседника Go31, дома в микрорайоне отдали новой управляющей компании в обход собственников. По протоколам собрание жильцов было, но о нём никто не знал.

Некоторые дома в Новой жизни отдали управляющей компании «ЖЭСК Свой дом». УК расположена на улице Чапаева. Работой организации местные жители недовольны — газон не оформлен, деревья не посажены.

При этом сменить компанию можно только после согласия жильцов — собрания и голосования. Как рассказал местный житель изданию, собрания никакого не было. Сообщается, что протокол собрания, который якобы проводился в феврале 2024 года, есть, но никто об этом сходе граждан не слышал. Также отмечается, что собрание проводилось не в микрорайоне, а на улице Чапаева.

В протоколе указано, что в голосовании приняли участие 81% собственников квартир, которые расположены на улице Семейная, 35. Смену компании поддержали 100% проголосовавших. Также сообщается, что в протоколе председателем собрания указан генеральный директор «Дирекции ЮЗР», а секретарём — работник жилищного накопительного кооператива «Новая жизнь».

«Сами представители компании-застройщика подписали протокол, сами собрались вместо людей. И такое постоянно. Ни один договор не дали на подпись, но подписи жильцов есть везде. Ни собраний, ни нормальной связи», — цитирует издание собеседника.

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#Алина Харина#Город#Управляющая компания#Новости Белгорода#Белгород#Новая жизнь
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