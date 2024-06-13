В Новой жизни в Белгороде сменили УК после фантомного собрания жителей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Некоторые дома в Новой жизни отдали управляющей компании «ЖЭСК Свой дом». УК расположена на улице Чапаева. Работой организации местные жители недовольны — газон не оформлен, деревья не посажены.
При этом сменить компанию можно только после согласия жильцов — собрания и голосования. Как рассказал местный житель изданию, собрания никакого не было. Сообщается, что протокол собрания, который якобы проводился в феврале 2024 года, есть, но никто об этом сходе граждан не слышал. Также отмечается, что собрание проводилось не в микрорайоне, а на улице Чапаева.
В протоколе указано, что в голосовании приняли участие 81% собственников квартир, которые расположены на улице Семейная, 35. Смену компании поддержали 100% проголосовавших. Также сообщается, что в протоколе председателем собрания указан генеральный директор «Дирекции ЮЗР», а секретарём — работник жилищного накопительного кооператива «Новая жизнь».
«Сами представители компании-застройщика подписали протокол, сами собрались вместо людей. И такое постоянно. Ни один договор не дали на подпись, но подписи жильцов есть везде. Ни собраний, ни нормальной связи», — цитирует издание собеседника.