В День России ЕР провела праздники дружбы народов в регионах

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Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:56
Секретарь генерального совета партии, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак принял участие в праздничных мероприятиях, в том числе в фестивале дружбы народов. Он акцентировал внимание на том, что Россию нельзя назвать просто страной, в которой мы родились и живем. Это уникальный сплав многовековых традиций, богатое культурное наследие и сильные духом люди, готовые встать на защиту Родины, пишет mkset.ru.
В Омске провели шествие национально-культурных организаций, а в историческом центре города члены партии установили баннеры-открытки, на которых все желающие могли написать свои поздравления. Также единороссы организовали красочную фотозону.
Жители Владивостока при поддержке волонтёров развернули на главной площади огромный флаг Российской Федерации. Триколоры были подняты также в Самаре, Перми, Воронеже, Анадыре, Великом Новгороде, Чебоксарах. В Чите огромный флаг был нарисован цветными мелками на асфальте. А в Горно-Алтайске закрепили 50-метровое полотнище на склоне горы Комсомольской.
Хорошей праздничной традицией стали автопробеги. Так, в Севастополе в колонне ехали свыше 40 машин, украшенных флагами России. Пробеги прошли и в других регионах, в том числе в новых. В ДНР автопробег стартовал в Донецке и завершился в центре Харцызска. В Московской области финальной частью пробега стало построение машин в форме буквы Z.
Портал ER.RU рассказал праздничных мероприятиях в новых регионах. Так, на Херсонщине праздник помогли организовать военные, они раздавали ленту-триколор и пряники в цветах российского флага. Во всех городах и районах Луганской народной республики единороссы организовали праздничную акцию «Я люблю Россию».
«12 июня отмечается День России — это один из самых важных государственных праздников в стране. В этот день, с учетом оперативной обстановки и обеспечения требований безопасности, в Белгородской области проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители всех возрастов. Организованы праздничные концерты, секретари местных отделений партии вручили благодарственные письма активным жителям муниципалитетов, внесшим вклад в развитие области. Также прошли акции по вручению паспортов „Я — гражданин России“ и „Лента-триколор“, где активисты партии, молодогвардейцы вручили ленты в цветах российского флага жителям области», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.