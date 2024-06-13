В День России ЕР провела праздники дружбы народов в регионах

«12 июня отмечается День России — это один из самых важных государственных праздников в стране. В этот день, с учетом оперативной обстановки и обеспечения требований безопасности, в Белгородской области проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители всех возрастов. Организованы праздничные концерты, секретари местных отделений партии вручили благодарственные письма активным жителям муниципалитетов, внесшим вклад в развитие области. Также прошли акции по вручению паспортов „Я — гражданин России“ и „Лента-триколор“, где активисты партии, молодогвардейцы вручили ленты в цветах российского флага жителям области», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.