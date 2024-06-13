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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Из водоёма под Белгородом достали тело мужчины

Третий случай гибели на воде произошёл в Белгородской области с начала лета

13 июня 2024, 07:04
Фото: 1MI

Из водоёма под Белгородом достали тело мужчины

Происшествие случилось в Пуляевке Белгородского района. Труп нашли в месте, не предназначенном для купания, сообщили в МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгородском районе водолазы достали из водоёма тело мужчины. Происшествие случилось в Пуляевке 11 июня.

Известно, что труп обнаружили в месте, не предназначенном для купания. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

С начала лета и, соответственно, с начала купального сезона это уже третий случай гибели на воде. Ранее в Корочанском районе утонул рыбак. Тело обнаружили в двух метрах от берега.

В Красной Яруге очевидцы нашли тело мужчины. Сообщалось, что произошло это на базе отдыха, где до происшествия отдыхала компания.

Ещё двое мужчин едва не утонули в Белгороде, но их удалось спасти. Одного из пострадавших госпитализировали.

Утонувший рыбак и трагедия на базе отдыха: купальный сезон открыли с происшествиями
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Белгородский район#Труп#Утонул#Новости Белгорода#Белгород#Пуляевка
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