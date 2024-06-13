Третий случай гибели на воде произошёл в Белгородской области с начала лета

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Белгородском районе водолазы достали из водоёма тело мужчины. Происшествие случилось в Пуляевке 11 июня.
Известно, что труп обнаружили в месте, не предназначенном для купания. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
С начала лета и, соответственно, с начала купального сезона это уже третий случай гибели на воде. Ранее в Корочанском районе утонул рыбак. Тело обнаружили в двух метрах от берега.
В Красной Яруге очевидцы нашли тело мужчины. Сообщалось, что произошло это на базе отдыха, где до происшествия отдыхала компания.
Ещё двое мужчин едва не утонули в Белгороде, но их удалось спасти. Одного из пострадавших госпитализировали.