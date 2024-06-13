РЭО: Новосибирская область попала в тройку регионов по числу пунктов приема вторсырья

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
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Updated Сегодня, 18:50
Как сообщает atas.info, ссылаясь на комментарий главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, на карте «Уберу» уже находится свыше 65 тысяч пунктов приема вторсырья. По числу размещенных на карте пунктов лидируют следующие российские регионы: Москва и Подмосковье с 17 788 пунктами, Северная столица и Ленинградская область с 12 568 пунктами, Новосибирская область с 1559 пунктами. Органы власти субъектов РФ начали размещать эту карту на своих сайтах. Помимо властей на местах, картой заинтересовались и крупные организации.
По числу пунктов среди городов лидирует Санкт-Петербург (11 722 пункта), далее идут Москва (8123) и Тула (1224).
Замглавы по цифровизации ППК «РЭО» Алексей Буров подчеркнул, что карта «Уберу» уже размещена на сайтах Кировской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Волгоградской, Курганской и Архангельской областей. Остальные субъекты РФ также начали вести работу по размещению карты.
Приложение Uberu можно скачать на смартфоны в магазинах приложений. Сообщества «Уберу» доступны для пользователей Telegram и «ВКонтакте».