РЭО: Новосибирская область попала в тройку регионов по числу пунктов приема вторсырья

Как сообщает atas.info, ссылаясь на комментарий главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, на карте «Уберу» уже находится свыше 65 тысяч пунктов приема вторсырья. По числу размещенных на карте пунктов лидируют следующие российские регионы: Москва и Подмосковье с 17 788 пунктами, Северная столица и Ленинградская область с 12 568 пунктами, Новосибирская область с 1559 пунктами. Органы власти субъектов РФ начали размещать эту карту на своих сайтах. Помимо властей на местах, картой заинтересовались и крупные организации.