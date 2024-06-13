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Суд

Орловский медцентр обязали выплатить белгородской компании 700 тысяч рублей

13 июня 2024, 12:42
Фото: 1MI
Суд
Арбитражный суд Орловской области взыскал с НКМЦ им. Круглой 648 тыс. рублей в пользу белгородского ООО «СофТраст», пишет «Орелtimes».

Орловский суд взыскал с НКМЦ им. Круглой в пользу белгородского ООО «СофТраст» 648 тыс. рублей за сопровождение медицинской информационной системы. Кроме того, центр должен выплатить расходы на госпошлину в размере 15,9 тыс. рублей.

Изначально белгородская компания обращалась с иском в суд к орловскому родильному дому. Компания оказывала услугу по информсистеме роддому. Как сообщает издание, работы не были оплачены.

Суд произвёл замену ответчика на правопреемника — НКМЦ. Долг должен возместить медцентр.

Отмечается, что решение может быть обжаловано.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Долг#Компания#Суды#Орловская область#Белгород#Роддом
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