Орловский медцентр обязали выплатить белгородской компании 700 тысяч рублей

Орловский суд взыскал с НКМЦ им. Круглой в пользу белгородского ООО «СофТраст» 648 тыс. рублей за сопровождение медицинской информационной системы. Кроме того, центр должен выплатить расходы на госпошлину в размере 15,9 тыс. рублей.