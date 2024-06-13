Орловский медцентр обязали выплатить белгородской компании 700 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Орловский суд взыскал с НКМЦ им. Круглой в пользу белгородского ООО «СофТраст» 648 тыс. рублей за сопровождение медицинской информационной системы. Кроме того, центр должен выплатить расходы на госпошлину в размере 15,9 тыс. рублей.
Изначально белгородская компания обращалась с иском в суд к орловскому родильному дому. Компания оказывала услугу по информсистеме роддому. Как сообщает издание, работы не были оплачены.
Суд произвёл замену ответчика на правопреемника — НКМЦ. Долг должен возместить медцентр.
Отмечается, что решение может быть обжаловано.