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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Свиньи на дороге у ротонды

На въезде в Белгород грузовик растерял свиней: видео

13 июня 2024, 15:03
Фото: «Авто Белгород»
Свиньи на дороге у ротонды

Свиней заметили прямо на дороге у ротонды в Белгороде

Несколько свиней бродили прямо между машинами. Видео поделился «Авто Белгород».

Прямо на дороге у ротонды заметили свиней. Белгородцы утверждают, что животных перевозили в грузовике, но затем что-то пошло не так.

В итоге животные бродили между машинами. Сами белгородцы отнеслись к произошедшему с юмором.

Машины теряют свой груз на дорогах далеко не первый раз. Ранее на Харгоре в Белгороде у пешеходного перехода «потеряли» разделанные свиные туши.

Кроме того, в Новосадовом водитель грузовика ранее «терял» клубнику и помидоры, в Яковлевском горокруге из перевернувшегося большегруза высыпались кабачки, а в Белгороде после ДТП на трассе оказались бутыли с водой.

Свиньи на дороге у ротонды
Видео: «Авто Белгород»
В Белгороде на дороге потеряли мясо
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#Видео#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Свиньи#Грузовик#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Ротонда
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