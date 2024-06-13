На въезде в Белгород грузовик растерял свиней: видео

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Прямо на дороге у ротонды заметили свиней. Белгородцы утверждают, что животных перевозили в грузовике, но затем что-то пошло не так.
В итоге животные бродили между машинами. Сами белгородцы отнеслись к произошедшему с юмором.
Машины теряют свой груз на дорогах далеко не первый раз. Ранее на Харгоре в Белгороде у пешеходного перехода «потеряли» разделанные свиные туши.
Кроме того, в Новосадовом водитель грузовика ранее «терял» клубнику и помидоры, в Яковлевском горокруге из перевернувшегося большегруза высыпались кабачки, а в Белгороде после ДТП на трассе оказались бутыли с водой.