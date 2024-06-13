На ремонт надземного перехода на Ватутина в Белгороде направят ещё 7,7 млн рублей

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Белгороде планируют отремонтировать надземный пешеходный переход на проспекте Ватутина. Начальная цена контракта составляет 7 млн 688 тыс. 561 рубль. Подрядчика ищет управление капитального строительства Белгорода. Исполнителя выберут 24 июня.
Специалистам предстоит провести подготовительные работы, установить монолитные фундаменты труб и опор, обустроить гидроизоляцию, привести в порядок облицовку стен фасадов, установить лестничные марши, бетонные бортовые камни и парапеты.
Работы должны начаться с даты заключения контракта. Отремонтировать переход планируется до 30 ноября текущего года.
Ранее управление капитального строительства Белгорода уже размещало закупку на ремонт пешеходного перехода на проспекте Ватутина. Тогда на работы готовы были потратить 8,4 млн рублей.