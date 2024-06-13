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Posted Сегодня, 18:36

Published Сегодня, 18:36

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Могут ли шопоголики справиться со своей зависимостью от спонтанных покупок?

Могут ли шопоголики справиться со своей зависимостью от спонтанных покупок?

13 июня 2024, 18:36
Фото: Изображение Midjourney
Проблема шопоголизма — бич XXI века. Люди жалуются на финансовые проблемы из-за спонтанных покупок. Какие предпосылки приводят к совершению ненужных приобретений, расскажет NEWIA.

Как сообщает newia.ru, к импульсивным можно отнести как покупку жвачки на кассе, так и неожиданный выбор в пользу приглянувшейся в витрине брендовой сумки.

При кажущейся безобидности это поведение приведет к финансовым проблемам.

Шопинг высвобождает дофамин — и человек испытывает удовольствие. Но положительный эффект быстро заканчивается — шопоголик вновь отправляется за покупками, чтобы хорошо чувствовать себя на фоне существующих психологических проблем.

Шопоголизм могут вызвать следующие причины.

Стресс

Совершение покупок для снятия стресса приведет к возникновению более тревожного состояния из-за финансовых проблем.

Эмоции

Шопоголизм иногда начинается как попытка избавиться от депрессии, забыть о чувствах. После чего ситуация может обостриться — приходится совершать ещё больше покупок, чтобы заглушать эмоциональные проблемы.

Сравнение

Чрезмерные траты на приобретение новых вещей могут быть вызваны потребностью покрасоваться и быть лучше других. Стремление выглядеть более привлекательно и состоятельно свидетельствует о нестабильной самооценке, требующей подкрепления.

Стремление к контролю

Люди склонны покупать вещи из-за того, что их жизнь плохо поддается контролю, а нажатие кнопки «Добавить в корзину» кажется им способом командовать.

Одиночество или пустота

Человек, который чувствует себя одиноким или опустошенным, может получать порцию дофамина через шопинг. Но покупки не удовлетворяют потребность в людях или целостности, и зависимость будет нарастать.

#Общество#Покупки#Шопинг#Все материалы авторов
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