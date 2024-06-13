Могут ли шопоголики справиться со своей зависимостью от спонтанных покупок?

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Как сообщает newia.ru, к импульсивным можно отнести как покупку жвачки на кассе, так и неожиданный выбор в пользу приглянувшейся в витрине брендовой сумки.
При кажущейся безобидности это поведение приведет к финансовым проблемам.
Шопинг высвобождает дофамин — и человек испытывает удовольствие. Но положительный эффект быстро заканчивается — шопоголик вновь отправляется за покупками, чтобы хорошо чувствовать себя на фоне существующих психологических проблем.
Шопоголизм могут вызвать следующие причины.
Стресс
Совершение покупок для снятия стресса приведет к возникновению более тревожного состояния из-за финансовых проблем.
Эмоции
Шопоголизм иногда начинается как попытка избавиться от депрессии, забыть о чувствах. После чего ситуация может обостриться — приходится совершать ещё больше покупок, чтобы заглушать эмоциональные проблемы.
Сравнение
Чрезмерные траты на приобретение новых вещей могут быть вызваны потребностью покрасоваться и быть лучше других. Стремление выглядеть более привлекательно и состоятельно свидетельствует о нестабильной самооценке, требующей подкрепления.
Стремление к контролю
Люди склонны покупать вещи из-за того, что их жизнь плохо поддается контролю, а нажатие кнопки «Добавить в корзину» кажется им способом командовать.
Одиночество или пустота
Человек, который чувствует себя одиноким или опустошенным, может получать порцию дофамина через шопинг. Но покупки не удовлетворяют потребность в людях или целостности, и зависимость будет нарастать.