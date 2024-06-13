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Группа белгородских родителей детей с ОВЗ пожаловалась на дорогу к месту реабилитации

Группа белгородских родителей детей с ОВЗ пожаловалась на дорогу к месту реабилитации

13 июня 2024, 17:21
Фото: 1MI
Своё обращение оставила одна из мам. Претензии были к дороге к месту реабилитации. Глава региона Вячеслав Гладков пообещал принять меры.

К главе региона от имени мам детей-инвалидов обратилась белгородка Юлия. Она рассказала, что их отправили на реабилитацию в Великий Новгород. Претензий к месту нет, но вот дорога была «кошмарная».

Изначально нам обещали прицепной вагон из Белгорода до Великого Новгорода, но по факту из Белгорода забрал автобус до Москвы. Потом пять часов на вокзале ожидали поезд. Вишенка на торте — места в плацкартном вагоне на верхних боковых полках в разных частях вагона с нашими детьми.
Юлия

Белгородка рассказала, что речь идёт о детях с диагнозами ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. Некоторые просто физически не смогли забраться на верхнюю полку, как и их родители.

Благодаря неравнодушным людям в поезде, некоторые места удалось поменять. Были даже родители и дети, которых «расселили» по разным вагонам. Скоро нам возвращаться домой, очень надеемся, что это не повторится!
Юлия

Гладков отметил, что отъезд происходит не планово, а исходя из оперативной обстановки. Поэтому РЖД предоставило билеты, которые были в наличии.

Постараемся принять меры. Андрей Милёхин (министр образования области — прим. ред.) получил поручение, чтобы на обратном пути такого дискомфорта не было. Будем принимать меры.
Вячеслав Гладков
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#Юлия#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дорога#Благотворительность#Дети-инвалиды#Поездка#Реабилитация#Белгород#Гладков#Перевозка#ОВЗ
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