«Донаэродорстрой» закончил реконструкцию трассы М-4 «Дон» на участке с 777 по 933 км

Примечательно, что реконструкция полотна была проведена до начала летнего сезона. На ПМЭФ-2024 озвучили данные по турпотоку на юг Российской Федерации. Оказывается, по трассе М-4 передвигается в эту сторону 7 млн человек. Многие из них движутся именно по этому участку.