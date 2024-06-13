«Донаэродорстрой» закончил реконструкцию трассы М-4 «Дон» на участке с 777 по 933 км

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:20
Сейчас этот отрезок можно пройти за полтора часа, раньше водители тратили на него до 8 часов, пишет rostovgazeta.ru.
Грузопоток, соединяющий север и юг России, постоянно растёт. Одна из причин — закрытие южных аэропортов. По подсчётам специалистов, интенсивность движения превышает 43 000 автомобилей в сутки. При этом специалисты насчитали свыше 5000 квадратных метров ям.
Работы по реконструкции трассы включали демонтаж старых элементов, укладку нового покрытия, установку новых барьеров и знаков. С 907-го по 925-й км дороги проезжая часть была расширена до шести полос.
Дорожники использовали инновационные технологии. Одна из них, Superpave, позволяет точно подобрать битум по шкале PG Grade и обеспечить высокую прочность покрытия дороги.
Отмечается, что данную технологию в регионе освоила только компания «ДАДС». Для улучшения прочностных характеристик применена полимер-модифицирующая добавка «Эладорм».
Специалисты сообщают, что 70% участка охвачены автоматизированной системой управления дорожным движением. Это делает движение более скоростным и в то же время безопасным.
Примечательно, что реконструкция полотна была проведена до начала летнего сезона. На ПМЭФ-2024 озвучили данные по турпотоку на юг Российской Федерации. Оказывается, по трассе М-4 передвигается в эту сторону 7 млн человек. Многие из них движутся именно по этому участку.