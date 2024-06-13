bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

«Донаэродорстрой» закончил реконструкцию трассы М-4 «Дон» на участке с 777 по 933 км

«Донаэродорстрой» закончил реконструкцию трассы М-4 «Дон» на участке с 777 по 933 км

13 июня 2024, 09:20
Фото: пресс-служба АО «Донаэродорстрой»
Компания АО «Донаэродорстрой», входящая в ассоциацию «Группа строительных компаний „Дон“, 10 июня завершила реконструкцию автомобильной дороги М-4 „Дон“ в Ростовской области. Ремонтировался участок трассы с 777-гр по 933-й километр.

Сейчас этот отрезок можно пройти за полтора часа, раньше водители тратили на него до 8 часов, пишет rostovgazeta.ru.

Грузопоток, соединяющий север и юг России, постоянно растёт. Одна из причин — закрытие южных аэропортов. По подсчётам специалистов, интенсивность движения превышает 43 000 автомобилей в сутки. При этом специалисты насчитали свыше 5000 квадратных метров ям.

Работы по реконструкции трассы включали демонтаж старых элементов, укладку нового покрытия, установку новых барьеров и знаков. С 907-го по 925-й км дороги проезжая часть была расширена до шести полос.

Дорожники использовали инновационные технологии. Одна из них, Superpave, позволяет точно подобрать битум по шкале PG Grade и обеспечить высокую прочность покрытия дороги.

Отмечается, что данную технологию в регионе освоила только компания «ДАДС». Для улучшения прочностных характеристик применена полимер-модифицирующая добавка «Эладорм».

Специалисты сообщают, что 70% участка охвачены автоматизированной системой управления дорожным движением. Это делает движение более скоростным и в то же время безопасным.

Примечательно, что реконструкция полотна была проведена до начала летнего сезона. На ПМЭФ-2024 озвучили данные по турпотоку на юг Российской Федерации. Оказывается, по трассе М-4 передвигается в эту сторону 7 млн человек. Многие из них движутся именно по этому участку.

Подпишитесь
Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском Шебекино
Сегодня, 09:29
Белгородский застройщик «Вега» и налоговая не поделили 17,5 млн: пришлось судиться
Сегодня, 08:46
ФСБ нашла распространявшего фейки о ВС РФ белгородца. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Сегодня, 09:51
«Нас совсем бросили?» Белгородцы, лишившиеся жилья в приграничье, просят ответа
Сегодня, 07:10
Жители посёлка под Белгородом вынуждены ютиться в ПАЗике, потому что альтернатив нет
Сегодня, 07:41
Белгородский цыплёнок-бройлер занял последнее место в рейтинге Роскачества
Сегодня, 09:01
"